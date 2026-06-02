La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó la visita a México de la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, invitada por sectores de la derecha para participar en un debate sobre soberanía nacional, y calificó como “kafkiano” que se recurra a una legisladora extranjera para abordar ese tema.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum señaló que la jornada informativa convocada por su gobierno busca recordar las diferencias entre el pasado y el presente del país, así como fortalecer la defensa de la soberanía nacional. En ese contexto, ironizó sobre la presencia de Álvarez de Toledo en México.

“Trajeron a una diputada de España para hablar de la soberanía nacional, pues está un poco kafkiano, perdón. Sí está curioso, muy curioso”, expresó la mandataria.

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La presidenta también advirtió sobre la existencia de redes internacionales que buscan influir en elecciones y decisiones de los pueblos, al tiempo que llamó a abrir el debate sobre el poder que concentran los dueños de las grandes plataformas tecnológicas y su impacto en la democracia.

Las declaraciones se producen luego de que Álvarez de Toledo visitó la Ciudad de México para participar en una conferencia en la Universidad de la Libertad, donde fue recibida por el empresario Ricardo Salinas Pliego. Ahí sostuvo que las principales amenazas a la soberanía mexicana no provienen de España, Estados Unidos ni de figuras históricas como Hernán Cortés o Isabel la Católica, sino del crimen organizado, el “populismo autoritario” y una “mentalidad de dependencia”.

“La elección es simple: soberanía o crimen organizado; soberanía o populismo autoritario; soberanía o dependencia”, afirmó la legisladora española.

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