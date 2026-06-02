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El secretario de Estado de EU, Marco Rubio, advirtió del riesgo de que los cárteles mexicanos de la droga usen drones "en contra de los intereses" de Estados Unidos.
Durante una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Rubio habló de los logros de la administración de Donald Trump, pero también de los desafíos.
Entre ellos, aludió al tema de los cárteles de la droga.
"Los cárteles mexicanos están usando drones" en sus enfrentamientos con cárteles rivales, señaló Rubio. "Podemos imaginar que, en algún punto, podrían usarlos contra nuestros propios intereses".
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En su testimonio escrito, Rubio dijo que durante "demasiado tiempo, hemos permitido que regímenes hostiles, cárteles, bandas criminales y adversarios extranjeros actúen sin control en nuestro propio territorio. Permitimos que los enemigos acérrimos de Estados Unidos utilizaran países de todo el hemisferio occidental como base de operaciones de avanzada contra el pueblo estadounidense".
Sin embargo, aseguró que eso "terminó el primer día de esta administración. Enfrentamos a la MS-13, al Tren de Aragua y a los demás cárteles malvados como las organizaciones terroristas que son, y formamos una coalición transcontinental para derrotarlos y desmantelarlos".
Rubio dijo que los grupos criminales ya no sólo se enfrentan con palabras, "sino con acciones. Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense".
En ese sentido, Rubio defendió los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico.
Señaló que las fuerzas armadas estadounidenses utilizan varias fuentes de inteligencia y criterios antes de decidir si ataca una lancha o no. Estos bombardeos ya han causado unos 200 muertos.
"Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente hay varios chequeos, son múltiples", declaró Rubio.
Los criterios para atacar esas embarcaciones son tres, aseguró el senador que interrogaba a Rubio, el demócrata Tim Kaine.
El senador reconoció que no podía comunicar públicamente esos criterios, porque los conoce gracias a audiencias a puerta cerrada, con altos responsables militares.
Pero Kaine aseguró que la certeza de que esas lanchas lleven drogas a bordo no es un criterio.
"La presencia de narcóticos a bordo nunca ha sido un criterio para atacar", aseguró el senador, que pidió a Rubio el porqué de esa situación.
Latinoamérica está "llena" de países aliados de EU: Rubio; afirma que su país combate a los cárteles "con todo su poder militar"
mcc
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