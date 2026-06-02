Washington.- La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido reprogramada para el próximo 24 de julio, después de que la gala celebrada el pasado 25 de abril fuera interrumpida por el intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No permitiremos que un acto de violencia tenga la última palabra", declaró este martes la presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Weijia Jiang, en un comunicado.

El 26 de abril, la Cena de Corresponsales, una gala anual organizada por los periodistas que cubren la Casa Blanca, fue interrumpida por un intento de asesinato contra Trump, que acudía por primera vez al evento como presidente.

Lee también Dan prisión preventiva a Cole Allen, acusado de intentar asesinar a Trump; disparó en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca

El sospechoso, Cole Allen, un hombre de 31 años, intentó irrumpir armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos en el salón del hotel de Washington donde se celebraba la cena, en presencia de unas 2 mil personas, entre ellas el presidente, la primera dama, Melania Trump; el vicepresidente, JD Vance, y otras autoridades.

Su intento desencadenó un tiroteo con los agentes de seguridad que no dejó víctimas, pero obligó a evacuar al presidente, quien en una posterior rueda de prensa de urgencia en la Casa Blanca pidió que el evento se volviera a celebrar próximamente.

Cena de Corresponsales, "celebración de la libertad de prensa"

Allen, que dejó por escrito que su objetivo eran miembros de la Administración de Trump, está acusado de intento de asesinato del presidente, delito que puede acarrear cadena perpetua, de dos cargos relacionados con el uso de armas y de otro por agresión a un agente.

En su comunicado, Weijia subrayó que la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca ha sido durante más de un siglo "una celebración de la libertad de prensa y del papel del periodismo" en la democracia estadounidense.

Lee también Juez cuestiona trato a acusado de intentar matar a Trump en cena de corresponsales

"El tiroteo que interrumpió el evento de este año reafirmó la misión de la WHCA de defender las libertades protegidas por la Primera Enmienda", que garantiza la libertad de prensa, añadió.

Según la presidenta de la Asociación, la cena servirá como "una declaración de que la violencia no tiene cabida en la vida estadounidense y de que la prensa libre no se dejará intimidar para que guarde silencio".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc