Washington. Una jueza del Distrito de Columbia dictaminó prisión preventiva sin fianza para Cole Allen, el acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado.

Allen compareció en una audiencia de unos 15 minutos en la que aceptó la medida cautelar que había pedido la fiscalía en su contra, por lo que permanecerá en prisión.

Esta imagen, contenida en un documento judicial del Departamento de Justicia, del 29 de abril de 2026, muestra a Cole Tomas Allen dentro de su habitación de hotel, el sábado 25 de abril de 2026 en Washington, usando su teléfono móvil para fotografiarse en el espejo. Foto: AP

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