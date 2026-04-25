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Medios estadounidenses, como The New York Post, CNN y CBS News, reportaron que el sospechoso en el incidente de tiroteo afuera de la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un maestro de profesión. Al evento asistían el mandatario ; la primera dama, Melania, el vicepresidente JD Vance, entre otros.

El sospechoso era un educador que recibió el premio al "Profesor del Mes" en Torrance, California, en 2024, informó CBS News.

Fuentes confirmaron que Cole Allen, de 31 años, había sido profesor en C2 Education de Torrance, un servicio de tutorías. Según una publicación en Facebook, C2 le otorgó el premio al "Profesor del Mes" en diciembre de 2024.

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Se desconoce si aún trabajaba para C2. Tres fuentes confirmaron previamente a CBS News que Allen es el sospechoso detenido por el incidente del sábado.

El Instituto Tecnológico de California (Caltech) también confirmó a CBS News por correo electrónico que Allen se graduó de la universidad en 2017, pero no proporcionó más detalles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió el sábado al acto de un "asesino en potencia", después de que un hombre armado intentara irrumpir en una gala a la que asistía el mandatario y fuera detenido tras dispararle a un agente de las fuerzas del orden.

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gg/cdm

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