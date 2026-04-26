EN VIVO: Matan a tirador en cena de corresponsales de Casa Blanca; Servicio Secreto retira a Trump, sigue el minuto a minuto

El presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, acaban de ser evacuados de la cena de corresponsales de la Casa Blanca. El Servicio Secreto intervino en el lugar.

CNN informó que había un tirador en el hotel Hilton, quien está muerto según la seguridad en el lugar.

Jennifer Jacobs, periodista de CBS News, posteó que el mandatario fue evacuado "durante un incidente de seguridad".

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Mundo 07:25 PM Trump elogia respuesta de seguridad y deja en duda continuidad del evento El presidente Donald Trump posteó en Truth Social: "una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que "el espectáculo continúe", pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla"



Mundo 07:24 PM Reportero de CNN afirma que el tirador iba "con un arma muy seria" Wolf Blitzer, de CNN, declaró que estaba a pocos pies de distancia del tirador. "Un tipo con un arma muy, muy seria comienza a disparar. Resulta que yo estaba a pocos pies de distancia de él".



Mundo 07:20 PM Director del FBI protege a acompañante y coordina respuesta tras disparos Sumi Somaskanda, presentadora principal de BBC News, quien está en la cena de corresponsales, mencionó que estaba sentada justo enfrente del director del FBI, Kash Patel, y cuando se oyeron los disparos, él rápidamente cubrió a su novia con su cuerpo y se tiró al suelo.

Tras unos minutos, hizo una señal a los demás agentes presentes en la sala para indicar que Patel estaba a salvo y que todos estaban seguros. Patel comenzó a escribir mensajes en su teléfono.



Mundo 07:23 PM Cena se retomará La cena de corresponsales se va a retomar, informó la agencia AP.

Mundo 07:13 PM Reportan tirador detenido rumbo al edificio según CNN Jake Tapper, de CNN, dijo que alguien con un pin del Servicio Secreto mencionó que hubo un tirador abriéndose paso hacia el edificio y que esa persona fue detenido.





Jake Tapper tells CNN that someone with Secret Service pin says there was a shooter making their into the building and the shooter was stopped. pic.twitter.com/IVZfBvD5JQ — Acyn (@Acyn) April 26, 2026

Mundo 07:09 PM Policía ordena retroceso a espectadores tras disparos en hotel La policía ordenó a los espectadores retroceder en el hotel donde se celebraba la cena de corresponsales de la Casa Blanca después de que se reportaran disparos. El indicente ocurrió fuera de la sala donde el presidente Trump y otros funcionarios asistían al evento.



BREAKING: Police tell bystanders to stand back at the hotel where the White House Correspondents’ Dinner is being held after shots were reportedly fired. pic.twitter.com/DpPK4wOYOV — Fox News (@FoxNews) April 26, 2026

Mundo 07:03 PM Trump y Vance resultaron ilesos Una fuente dijo a AP que Trump y el vicepresidente, JD Vance, resultaron ilesos tras incidente en hotel donde el presidente asistía a la cena de corresponsales de la Casa Blanca, afirmó un agente del orden. El Servicio Secreto y otras autoridades irrumpieron en el salón de banquetes cuando cientos de invitados se agachaban bajo las mesas.

“¡Hágase a un lado, señor!”, gritó alguien. Otros gritaban que se agacharan.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan / AFP

Mundo 06:59 PM Tirador es abatido en el vestíbulo del hotel Un atacante fue captado y posteriormente abatido por las autoridades dentro del recinto, lo que desató el operativo de seguridad que derivó en la evacuación de los asistentes.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena de asociación de corresponsales de la Casa Blanca. Foto: Mandel Ngan / AFP

Mundo 06:57 PM Evacúan a Trump y su gabinete de cena en la Casa Blanca tras reportes de disparos El Servicio Secreto de EU evacuó este sábado al presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, junto a otros miembros del Gabinete estadounidense del salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) tras escucharse lo que parecían ser disparos, según relató un peridiosta de EFE que se encontraba en el evento.



🚨 BREAKING: REPORTS OF POSSIBLE SHOTS FIRED INSIDE THE WHITE HOUSE CORRESPONDENTS DINNER



President Trump has been RUSHED off stage, and heavily armed USSS agents jumped into action



Pray for the President! pic.twitter.com/Rm28KGzufr — Nick Sortor (@nicksortor) April 26, 2026

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