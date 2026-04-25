La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, condenó la violencia y envío un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que fue retirado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, a causa de la detonación de disparos.

"Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos", expresó a través de X.

"Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino" agregó.

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Trump y funcionarios estadounidenses fueron evacuados de dicho evento celebrado en el Hotel Hilton, tras registrarse detonaciones.

De acuerdo con la información, el Servicio Secreto y otras autoridades rodearon el salón de banquetes mientras los invitados trataban de resguardarse.

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