Nezahualcóyotl, Méx.-Autoridades mexiquenses localizaron restos humanos en un inmueble de la colonia La Perla, en el municipio de Nezahualcóyotl e indagarán si corresponder a Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años, reportada como desaparecida desde el 25 de abril pasado en la colonia 20 de Noviembre, alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México.

El comisario de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez, informó que elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acudieron al domicilio tras recibir la alerta correspondiente.

En el interior del inmueble localizaron los restos de una mujer.

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Las corporaciones resguardan el sitio mientras peritos realizan las diligencias correspondientes.

El jefe de la Policía Municipal dio a conocer que ya establecieron contacto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que encabeza la carpeta de investigación por la desaparición de Molina Hernández.

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¿Qué sabemos de la desaparición de Teresa Guadalupe?

Caso Teresa Guadalupe: autoridades del Edomex hallan restos de una mujer en inmueble de Nezahualcóyotl. (Foto: especial)

Teresa Guadalupe se desempeñaba como empleada en una empresa de telecomunicaciones.

Según los datos de la fiscalía capitalina, la mujer ingresó a su domicilio en la colonia 20 de Noviembre el 25 de abril y no se le vio salir.

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Cámaras de vigilancia confirmaron su entrada, pero no registraron su salida.

Vecinos reportaron haber escuchado gritos y lamentos ese día.

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Su hijo, Fernando Yael “N” o Yael “N”, de 21 años, presentó la denuncia de desaparición.

Las autoridades detectaron inconsistencias en su versión, lo que derivó en su detención y vinculación a proceso por el delito de desaparición de personas cometida por particulares.

En un cateo previo al domicilio familiar se hallaron indicios biológicos compatibles con sangre.

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La fiscalía de la Ciudad de México deberá realizar las pruebas correspondientes para determinar si los restos encontrados pertenecen a la mujer que residía en la alcaldía Venustiano Carranza.

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jecg/cr