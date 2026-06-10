Los Reyes La Paz, Méx.-La primera Cancha de Futbol FIFA Arena del municipio de Los Reyes La Paz inició operaciones este miércoles con la asistencia de los exfutbolistas Fernando Hierro y Hristo Stoichkov.

Autoridades locales y estatales, representantes de la FIFA, de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y del Banco Interamericano de Desarrollo participaron en el corte del listón.

Hierro, exfigura del Real Madrid y exdirectivo de las Chivas de Guadalajara, y Stoichkov, exjugador del Barcelona, acudieron al acto inaugural.

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La alcaldesa, Martha Guerrero Sánchez, informó que de los 125 municipios del Estado de México, Los Reyes La Paz y San Salvador Atenco recibieron este proyecto, y Los Reyes se convirtió en el primero en inaugurar la cancha.

El espacio se construyó en la escuela primaria Octavio Paz, ubicada en la Unidad Tepozanes, después de una revisión exhaustiva en varios planteles educativos.

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Guerrero Sánchez explicó que la FIFA promueve acciones concretas para el fomento del deporte más allá de sus torneos cada cuatro años.

La alcaldesa agradeció la presencia de Hierro y Stoichkov, a quienes calificó como leyendas del fútbol mundial. Foto: Especiales.

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“México posee una fuerte tradición futbolística la cancha representa una oportunidad para que los niños practiquen deporte de manera regular. En el municipio residen casi 30 mil niños de entre 6 y 12 años, muchos de ellos en condiciones de pobreza, por lo que el nuevo espacio busca contribuir a su desarrollo y ofrecer alternativas a las adicciones”, explicó.

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La alcaldesa agradeció la presencia de Hierro y Stoichkov, a quienes calificó como leyendas del fútbol mundial.

También mencionó que el deporte constituye cultura y salud, y que el Mundial genera un ambiente de arraigo nacional que conviene aprovechar para impulsar el uso de la nueva infraestructura.

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María de la Luz González Martínez, directora general de Inclusión y Fortalecimiento Educativo, señaló que la cancha se transforma en un punto de encuentro para los estudiantes de la escuela Octavio Paz, donde conviven, crecen y forman recuerdos que los acompañan en su trayectoria.

Cancha de última generación

Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, comentó que el proyecto surgió de la colaboración entre la FIFA, la FMF, el gobierno del Estado de México y las autoridades educativas.

Destacó que la FIFA impulsa un torneo escolar de fútbol con más de un millón de participantes en todo el mundo, iniciativa que continúa en expansión.

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La Cancha de Fútbol FIFA Arena cuenta con 800 metros cuadrados de superficie útil. Foto: Especiales.

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Sisniega añadió que la cancha debe servir de base para academias deportivas, recibir mantenimiento adecuado y permanecer en uso constante para beneficio de niños y jóvenes.

La Cancha de Fútbol FIFA Arena cuenta con 800 metros cuadrados de superficie útil. La construcción incluyó estructura perimetral de concreto hidráulico armado, mejoramiento del terreno con capa de tezontle, compresión de grava-arena y sistema de desagüe.

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El equipamiento final comprende paneles, postes para red de seguridad y pasto sintético de alta calidad.

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