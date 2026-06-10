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Un día antes de la inauguración del Mundial de Futbol en la Ciudad de México, continúan los trabajos en el Zócalo de la capital para la instalación del FIFA Fan Fest.
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que hay maquinaria pesada, grúas, camiones, plantas de energía y personal haciendo trabajos en la plaza.
La pantalla principal, que da hacia la calle 20 de Noviembre, está encendida y cuenta con un marco color lila con los logos oficiales de la Copa Mundial de Futbol 2026 a los costados.
Además de las carpas y la figura prehispánica de varios metros de altura, se instalaron estructuras decorativas referentes a la cultura mexicana como guitarras, piñatas, baleros, caballos de madera, muñecas, entre otros.
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Sobre el circuito de la Plaza de la Constitución también se colgaron hileras de papel picado -de plástico-, figuras de luchadores, cántaros de mimbre, calaveras, así como piñatas en forma de chile y elote.
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Sobre el pasillo principal, a un costado del Antiguo Edificio del Ayuntamiento, se colocó una calavera de gran tamaño del estilo de Día de Muertos, la cual está rodeada por varias macetas de flor de cempasúchil.
En los inmuebles alrededor del Zócalo también se puede observar luminaria con formas de ajolote, la Copa Mundial, flores, así como banderas de la comunidad LGBTQ.
Todos estos trabajos se realizan dentro de un cerco de vallas metálicas, donde el paso está limitado y controlado.
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Sigue el perímetro en el Centro Histórico
Además del perímetro a los trabajados en la Plaza de la Constitución, hay otro cerco en las calles aledañas ante el plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Por lo anterior, hay tres filtros de acceso para entrar a la zona sur del Zócalo: la entrada principal está sobre Francisco I. Madero esquina con Simón Bolívar; también hay otra sobre Tacuba y República de Brasil; así como un pequeño pasillo en Cinco de Febrero y Venustiano Carranza.
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En la parte norte, hay otras entradas sobre las calles de Corregidora, Moneda y Correo Mayor, con lo cual las personas pueden caminar sobre los pequeños negocios que hay detrás de Palacio Nacional.
Ante la inauguración del Mundial el día de mañana, se prevé que los ciudadanos puedan mirar los partidos gratis desde el Zócalo capitalino y en otros 18 puntos en varias alcaldías de la CDMX.
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mahc/LL
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