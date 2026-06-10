Metrópoli | 10-06-26 | 10:29 | Actualizada | 10-06-26 | 10:29 |

Este jueves 11 de junio inicia la jornada mundialista en la Ciudad de México (CDMX), pues da inicio la

Sin embargo, el evento futbolero se da en medio de una serie de protestas y movilizaciones sociales como la de la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (), quienes advirtieron que sabotearían el inicio del Mundial.

Colectivos de , maestros, pensionados, transportistas, campesinos y personal de salud convocaron a una mega manifestación para este 11 de junio con el propósito de visibilizar sus peticiones.

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Las protestas marcharán de diferentes puntos de la ciudad y tendrán cita en las inmediaciones del .

¿Cuáles son las protestas confirmadas para el Mundial 2026?

Hasta el momento se han confirmado siete protestas que se llevarán a cabo para este jueves, esto de acuerdo con reportes oficiales y diversas convocatorias de las organizaciones.

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  • Colectivos de madres buscadoras
  • Trabajadores de la educación
  • Pensionados de Pemex y CFE
  • Organizaciones campesinas
  • Trabajadores de la salud
  • Colectivos en general
  • Transportistas

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Los manifestantes partirán desde puntos como:

  • Avenida Insurgentes (Estadio Olímpico)
  • Anillo Periférico (San Jerónimo, Hospital Picacho, Vaqueritos)
  • Calzada de Tlalpan (División del Norte)
  • Avenida del Imán (Parque Cantera)

mahc/LL

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