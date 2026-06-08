Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México y de distintos estados de la República realizaron la colocación de mantas sobre puentes vehiculares del Viaducto Río de la Piedad, previo a la inauguración del Mundial.

Como parte de una jornada de movilizaciones, las integrantes de los colectivos instalaron lonas que abarcaron distintos puntos de esta vialidad, desde Calzada de Tlalpan hasta el cruce con Avenida Revolución.

Madres buscadoras colocan fotos de desaparecidos en puentes de Viaducto; reclaman atención a búsquedas. Foto: Juan Carlos Williams

En las mantas fueron colocadas fotografías de sus familiares desaparecidos, acompañadas de mensajes dirigidos a las autoridades y a la sociedad, entre ellos la leyenda: “Si la pelota regresa a casa, ¿cuándo regresarán nuestros desaparecidos?”.

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Las imágenes fueron visibles para automovilistas que circulaban por ambos sentidos del Viaducto Río de la Piedad, donde las lonas permanecieron colocadas como una forma de visibilizar la crisis de desapariciones y exigir atención para la búsqueda de sus seres queridos.

Las madres buscadoras señalaron que sus acciones forman parte de las actividades que han realizado para mantener presente la exigencia de justicia y localización de las personas desaparecidas.

Madres buscadoras colocan fotos de desaparecidos en puentes de Viaducto; reclaman atención a búsquedas. Foto: Juan Carlos Williams

La colocación de los mensajes se llevó a cabo previo a los eventos relacionados con la próxima inauguración mundialista en la capital del país, utilizando espacios de alta circulación para hacer visible su reclamo.

Los colectivos continuaron con sus actividades de protesta y difusión, mientras exigieron que la búsqueda de sus familiares permanezca como una prioridad para las autoridades.

dmrr