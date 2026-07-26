Si te gusta probar diferentes cortes de carne en una sola comida, el rodizio brasileño puede convertirse en uno de tus planes favoritos. Esta experiencia gastronómica se distingue por un servicio continuo de carnes asadas al carbón, que llegan directamente a la mesa y se cortan frente a los comensales.

En la Ciudad de México, Estrela do Sul ofrece una propuesta inspirada en las churrascas tradicionales del sur de Brasil, con más de 16 cortes de carne, platillos brasileños y algunos toques de fusión mexicana. Además, los suscriptores de Club EL UNIVERSAL pueden obtener un 15% de descuento en el consumo total de alimentos.

¿Qué es un rodizio brasileño?

El rodizio es un sistema de servicio de restaurante de estilo brasileño en el que se paga un precio fijo y se pueden consumir alimentos de manera ilimitada. En esta experiencia, los meseron presentan las espadas con diferentes carnes asadas frente a los comensales, quienes eligen su corte favorito para degustar.

Lee también Consiente a los pequeños sin gastar de más: arma tu combo en Burger King por $119 con este cupón

En Estrela do Sul, los meseros utilizan la indumentaria tradicional gaucha y cuentan con conocimientos sobre los diferentes tipos de carne, con el objetivo de servir cada corte con la cocción adecuada. A diferencia de un buffet convencional, la propuesta coloca a la carne como el punto fuerte, aunque también incluye una barra fría y caliente con distintos acompañamientos.

¿Qué cortes puedes probar?

Estrela do Sul ofrece una propuesta inspirada en las churrascas tradicionales del sur de Brasil, con más de 16 cortes de carne. | Foto: cortesía.

Entre las especialidades del rodizio se encuentran algunos de los cortes más representativos de este tipo de cocina, todos preparados al carbón.

[Publicidad]

La variedad incluye:

Picaña

Top sirloin

Costilla de res

Giba de res

Cordero

Pollo a la cerveza

Chistorra

Chorizo picante

Camarones

Lee también ¿Cómo es comer en un restaurante giratorio? Conoce la opción en CDMX y cómo conseguir un descuento de 50%

El restaurante utiliza ecocarbón para la preparación de sus carnes, con la intención de reducir el impacto ambiental y promover una cocina más responsable.

[Publicidad]

¿Qué incluye la barra de acompañamientos?

Además de las espadas brasileñas, Estrela do Sul cuenta con una selección de 40 platillos en barra fría y caliente. Entre las opciones se encuentran preparaciones típicas de Brasil, como la feijoada, el arroz carreteiro y la farofa, un acompañamiento elaborado con harina de yuca tostada.

Estrela do Sul cuenta con una selección de 40 platillos en barra fría y caliente, así como postres tradicioneales. | Foto: cortesía.

También se ofrecen mayonesas de papa y huevo, ensaladas frescas, pastas, pizzas y diferentes guarniciones para que cada comensal puede acompañar los cortes de carne con los platillos que elija.

Lee también Más allá de la pizza: platillos italianos que debes probar con descuento

[Publicidad]

Una experiencia inspirada en el sur de Brasil

Estrela do Sul es un restaurante familiar ubicado en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México que busca recrear el ambiente de una churrasca tradicional brasileña.

La experiencia combina sabores típicos de Brasil con algunos elementos de la gastronomía mexicana, dentro de un espacio pensado para familias, parejas y grupos de amigos y ejecutivos que buscan celebrar, compartir una comida o realizar una reunión de negocios.

Moscow Mule y EstrelAzul Martini. | Imagen: cortesía.

El restaurante también ofrece bebidas como la caipirinha preparada con cachaça, el Moscow Mule y, su más reciente creación, el EstrelAzul Martini, un trago insignia fresco, dulce y cítrico adornado con algodón de azúcar, perfecto para presumir en redes sociales.

[Publicidad]

Para el toque dulce, no puedes dejar de probar el clásico Pastel Estrela, la tradicional crema de papaya o el irresistible Cheesecake Brûlée.

Reserva tu mesa hoy y déjate consentir con la verdadera sazón brasileña.

Lee también ¿Comer en restaurantes y ahorrar al mismo tiempo?: descuentos en Vips, Chili's, Burger King, Italianni's y P.F. Chang's

[Publicidad]

¿Cómo obtener un 15% de descuento?

Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL reciben un 15% de descuento en el consumo total de alimentos en Estrela do Sul.

Para utilizar el beneficio, únicamente deben presentar su tarjeta digital de Club EL UNIVERSAL directamente desde la pantalla de su celular al momento del consumo.

¡Da clic aquí para suscribirte a Club EL UNIVERSAL y empezar a ahorrar en entretenimiento, salud, gastronomía y más!

[Publicidad]

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!