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Cualquier excusa es buena para consentir a los más pequeños (y a los no tan pequeños) sin gastar de más. Disfruta sin comprometer tus finanzas con esta promoción. Ya sea como comida principal o antojo, este combo es una alternativa práctica, accesible y deliciosa.
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Además de ser una opción conveniente, este combo se complementa con dos de los favoritos Burger King, una hamburguesa clásica y un cono de vainilla, perfecto para quienes quieren darse un gusto mientras cuidas tu bolsillo.
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¿Cómo obtener el cupón de descuento en Burger King?
Para aprovechar esta promoción, solo necesitas seguir unos sencillos pasos:
1. Da clic en la liga de la cuponera: https://cupones.alsea.com.mx/CuponeraAlsea/ELUNIVERSAL
2. Regístrate con tu correo electrónico (o inicia sesión si ya tienes cuenta)
3. Explora los cupones disponibles y selecciona el de Burger King
4. Descárgalo y preséntalo en sucursal al momento de pagar
Recuerda que es necesario completar tu registro para poder visualizar y utilizar tus cupones. Una vez hecho esto, podrás descargar los beneficios disponibles.
Antes de acudir, se recomienda revisar los términos y condiciones, como la vigencia de la promoción y las sucursales participantes, para evitar cualquier inconveniente.
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