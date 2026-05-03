Cualquier excusa es buena para consentir a los más pequeños (y a los no tan pequeños) sin gastar de más. Disfruta sin comprometer tus finanzas con esta promoción. Ya sea como comida principal o antojo, este combo es una alternativa práctica, accesible y deliciosa.

Arma tu combo especial por solo $119 pesos que incluye una Whopper sin queso y un cono sencillo, ideal para disfrutar de una comida completa sin gastar de más. Esta oferta está disponible a través de Club EL UNIVERSAL y es una excelente alternativa para pasar tiempo de calidad en familia de forma práctica y económica.

Además de ser una opción conveniente, este combo se complementa con dos de los favoritos Burger King, una hamburguesa clásica y un cono de vainilla, perfecto para quienes quieren darse un gusto mientras cuidas tu bolsillo.

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¿Cómo obtener el cupón de descuento en Burger King?

Para aprovechar esta promoción, solo necesitas seguir unos sencillos pasos:

1. Da clic en la liga de la cuponera: https://cupones.alsea.com.mx/CuponeraAlsea/ELUNIVERSAL

2. Regístrate con tu correo electrónico (o inicia sesión si ya tienes cuenta)

3. Explora los cupones disponibles y selecciona el de Burger King

4. Descárgalo y preséntalo en sucursal al momento de pagar

Recuerda que es necesario completar tu registro para poder visualizar y utilizar tus cupones. Una vez hecho esto, podrás descargar los beneficios disponibles.

Antes de acudir, se recomienda revisar los términos y condiciones, como la vigencia de la promoción y las sucursales participantes, para evitar cualquier inconveniente.

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