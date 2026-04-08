Más Información

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

Senado declara constitucional reforma contra “pensiones doradas”; Morena asegura reforzar austeridad

¿Fracking en México?; Sheinbaum plantea revisión científica de nuevas tecnologías de extracción de gas

¿Fracking en México?; Sheinbaum plantea revisión científica de nuevas tecnologías de extracción de gas

Catean clínica del doctor Jesús Maximiano, quien preparaba sueros vitaminados en Sonora; aseguran 178 soluciones listas para administrar

Catean clínica del doctor Jesús Maximiano, quien preparaba sueros vitaminados en Sonora; aseguran 178 soluciones listas para administrar

La luz de su linterna salvó a tercer minero; así fue el rescate de Francisco Nájera, trabajador de la mina Santa Fe

La luz de su linterna salvó a tercer minero; así fue el rescate de Francisco Nájera, trabajador de la mina Santa Fe

A tres meses de su descarrilamiento, Tren Interoceánico continúa sin operar; no hay fecha para reanudar servicio

A tres meses de su descarrilamiento, Tren Interoceánico continúa sin operar; no hay fecha para reanudar servicio

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos; agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta

Asesinan a mujer trans en Pueblo Mágico de Morelos; agresores habrían escapado a bordo de una motocicleta

Lluvia de este martes provoca inundaciones en Iztapalapa; colonia Ejército de Oriente, de las más afectadas

Lluvia de este martes provoca inundaciones en Iztapalapa; colonia Ejército de Oriente, de las más afectadas

Corto circuito en convoy provoca retiro de tren en Metro Salto del Agua de la Línea 1; algunos usuarios presentaron crisis nerviosa

Corto circuito en convoy provoca retiro de tren en Metro Salto del Agua de la Línea 1; algunos usuarios presentaron crisis nerviosa

presenta el relanzamiento de su sitio web con nuevas funciones que facilitan el acceso a descuentos, beneficios y experiencias en una sola plataforma.

La página cuenta con una navegación más accesible, ya que organiza los establecimientos por categorías como cocina gourmet, gastronomía, entretenimiento, espectáculos, salud y bienestar, belleza y hospedaje, lo que permite encontrar opciones de ahorro de manera más clara.

Lee también

Descuentos y reservaciones en un solo lugar

Entre las mejoras más relevantes destaca la integración de un sistema de reservación en línea para la categoría de , así como una mejor visualización de la tarjeta digital a lo largo del sitio. ¡Ahora puedes reservar directamente desde el sitio de Club EL UNIVERSAL!

Además, podrás consultar tus y localizar tu tarjeta club al ingresar al apartado “Mi Tarjeta Digital”, así como descargarla directo a tu celular para tenerla siempre contigo.

Lee también

Al unirte a Club EL UNIVERSAL, obtienes acceso a contenido exclusivo, a la edición digital del diario, al para suscriptores, así como la posibilidad de participar en y columnistas.

Además, podrás comenzar a ahorrar en cientos de establecimientos con las promociones y descuentos que Club EL UNIVERSAL te ofrece.

Para que lo pruebes, te ofrecemos cupones de Grupo ALSEA, que incluyen restaurantes como P.F. Chang’s, , Vips, e Italianni’s. Visita el y haz clic en el primer banner: “Ver cupones”.

Con esta renovación, Club EL UNIVERSAL consolida una experiencia más completa, práctica y enfocada en maximizar los beneficios para sus usuarios.

¿Aún no eres suscriptor de Club EL UNIVERSAL?

Si aún no tienes acceso a grandes descuentos con Club EL UNIVERSAL, y aprovecha nuestra promoción de $79 al mes por 3 meses, luego precio normal de $159 y comprueba que .

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]