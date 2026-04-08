Club EL UNIVERSAL presenta el relanzamiento de su sitio web con nuevas funciones que facilitan el acceso a descuentos, beneficios y experiencias en una sola plataforma.

La página cuenta con una navegación más accesible, ya que organiza los establecimientos por categorías como cocina gourmet, gastronomía, entretenimiento, espectáculos, salud y bienestar, belleza y hospedaje, lo que permite encontrar opciones de ahorro de manera más clara.

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Descuentos y reservaciones en un solo lugar

Entre las mejoras más relevantes destaca la integración de un sistema de reservación en línea para la categoría de Cocina Gourmet, así como una mejor visualización de la tarjeta digital a lo largo del sitio. ¡Ahora puedes reservar directamente desde el sitio de Club EL UNIVERSAL!

Además, podrás consultar tus cupones y localizar tu tarjeta club al ingresar al apartado “Mi Tarjeta Digital”, así como descargarla directo a tu celular para tenerla siempre contigo.

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Al unirte a Club EL UNIVERSAL, obtienes acceso a contenido exclusivo, a la edición digital del diario, al canal de WhatsApp para suscriptores, así como la posibilidad de participar en eventos con periodistas y columnistas.

Además, podrás comenzar a ahorrar en cientos de establecimientos con las promociones y descuentos que Club EL UNIVERSAL te ofrece.

Para que lo pruebes, te ofrecemos cupones de Grupo ALSEA, que incluyen restaurantes como P.F. Chang’s, Chili’s, Vips, Burger King e Italianni’s. Visita el nuevo sitio del CLUB y haz clic en el primer banner: “Ver cupones”.

Con esta renovación, Club EL UNIVERSAL consolida una experiencia más completa, práctica y enfocada en maximizar los beneficios para sus usuarios.

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