“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Selena: el micrófono con lipstick

La tiene el poder de reunirnos, abrir el apetito y convertir cualquier encuentro en una celebración. Ya sea para una carnita asada con amigos, una salida casual o una comida especial, estos tres lugares son ideales para compartir y disfrutar de gran sabor… y con .

Sonora’s Meat

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 20% de descuento en Sonora’s Meat. | Imagen: cortesía.
Desde la clásica hasta cortes finos, consiente a los amantes de la carne con productos de gran calidad y sabor. Su propuesta es perfecta tanto para quienes quieren comer en el restaurante como para quienes prefieren llevar los cortes a casa y prender el asador.

En su selección encontrarás arrachera, sirloin, diezmillo, vacío, rib eye y muchos más cortes, todos listos para llevar o para disfrutarlos recién hechos en mesa. Si decides quedarte, sus paquetes de parrillada incluyen diversos cortes acompañados de refresco de 2 litros, guacamole, cebollitas asadas, tortillas de maíz y frijoles. También puedes pedir a la carta y maridar tu corte con un buen vino.

: obtén 20% de descuento en cortes en crudo para llevar a casa la mejor calidad. Promoción válida en algunas sucursales de Guadalajara y Puerto Vallarta.

La Puerca Pecadora

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 20% de descuento en La Puerca Pecadora. | Imagen: cortesía.
Para los que aman la carne en versión taco, La es un paraíso. Su menú incluye tacos de cochinita, birria, , quesadillas al comal, consomé, baguettes de picaña o birria y mucho más. Una carta amplia que satisface cualquier antojo carnívoro.

El festín puede cerrar con pastel de tres leches o fresas con crema, y si planeas una reunión especial, también cuentan con servicio de taquiza para eventos privados.

Beneficio : disfruta de 20% de descuento todos los martes y 15% el resto de la semana.

Texas Ribs

Con Club EL UNIVERSAL, disfruta de un 10% de descuento enTexas Ribs. | Imagen: cortesía.
Desde 1992, mantiene viva la tradición texana de las con recetas que hoy fusionan el BBQ estadounidense con sabores de México. Aquí encontrarás St. Louis y Texas Rangers, todas deliciosas.

Sus salsas son parte de la experiencia. La Mezcal-Habanero, con notas de Oaxaca y Yucatán, y la Tequila-Serrano son imperdibles. Para empezar, prueba las costillas de elote, los chili bean nachos o las alitas BBQ o buffalo.

También hay ensaladas, hamburguesas y opciones del mar para quienes buscan algo distinto. Y claro, las Baby Back Ribs, que presumen ser “las mejores del mundo”.

Beneficio Club EL UNIVERSAL: recibe 10% de descuento en el total de la cuenta.

Si eres amante de la carne en todas sus formas, a la parrilla, en tacos o bañada en salsa BBQ, estas tres opciones son paradas obligadas. a Club .

