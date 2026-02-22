Más Información
La carne tiene el poder de reunirnos, abrir el apetito y convertir cualquier encuentro en una celebración. Ya sea para una carnita asada con amigos, una salida casual o una comida especial, estos tres lugares son ideales para compartir y disfrutar de gran sabor… y con descuento.
Sonora’s Meat
Desde la clásica carnita asada hasta cortes finos, Sonora’s Meat consiente a los amantes de la carne con productos de gran calidad y sabor. Su propuesta es perfecta tanto para quienes quieren comer en el restaurante como para quienes prefieren llevar los cortes a casa y prender el asador.
En su selección encontrarás arrachera, sirloin, diezmillo, vacío, rib eye y muchos más cortes, todos listos para llevar o para disfrutarlos recién hechos en mesa. Si decides quedarte, sus paquetes de parrillada incluyen diversos cortes acompañados de refresco de 2 litros, guacamole, cebollitas asadas, tortillas de maíz y frijoles. También puedes pedir a la carta y maridar tu corte con un buen vino.
Beneficio Club EL UNIVERSAL: obtén 20% de descuento en cortes en crudo para llevar a casa la mejor calidad. Promoción válida en algunas sucursales de Guadalajara y Puerto Vallarta.
La Puerca Pecadora
Para los que aman la carne en versión taco, La Puerca Pecadora es un paraíso. Su menú incluye tacos de cochinita, birria, quesabirrias, quesadillas al comal, consomé, baguettes de picaña o birria y mucho más. Una carta amplia que satisface cualquier antojo carnívoro.
El festín puede cerrar con pastel de tres leches o fresas con crema, y si planeas una reunión especial, también cuentan con servicio de taquiza para eventos privados.
Beneficio Club EL UNIVERSAL: disfruta de 20% de descuento todos los martes y 15% el resto de la semana.
Texas Ribs
Desde 1992, Texas Ribs mantiene viva la tradición texana de las costillas con recetas que hoy fusionan el BBQ estadounidense con sabores de México. Aquí encontrarás St. Louis y Texas Rangers, todas deliciosas.
Sus salsas son parte de la experiencia. La Mezcal-Habanero, con notas de Oaxaca y Yucatán, y la Tequila-Serrano son imperdibles. Para empezar, prueba las costillas de elote, los chili bean nachos o las alitas BBQ o buffalo.
También hay ensaladas, hamburguesas y opciones del mar para quienes buscan algo distinto. Y claro, las Baby Back Ribs, que presumen ser “las mejores del mundo”.
Beneficio Club EL UNIVERSAL: recibe 10% de descuento en el total de la cuenta.
Si eres amante de la carne en todas sus formas, a la parrilla, en tacos o bañada en salsa BBQ, estas tres opciones son paradas obligadas. Da clic aquí y únete a Club EL UNIVERSAL.
