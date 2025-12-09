Más Información

TasteAtlas, la “enciclopedia de sabores”, dio a conocer a los ganadores de los TasteAtlas World Food Awards 25/26 y en te compartimos los resultados.

Como cada año, este diciembre TasteAtlas cierra con broche de oro liberando sus esperados rankings de comida: los TasteAtlas Awards World Food Awards. Este año hay 5 categorías principales:

  • 100 Best Cuisines
  • 100 Best Dishes
  • 100 Best Desserts
  • 100 Best Food Regions
  • 100 Bets Food Cities

Sin embargo, también reconocen los mejores platillos por categorías, como sopas o pastas, y mejores productores, de quesos y hasta mantequillas.

La comida mexicana, según TasteAtlas

Aquí te dejamos los resultados de las 5 categorías principales:

100 Best Cuisines in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.

  • 1. Cocina Italiana
  • 2. Cocina Griega
  • 4. Cocina Peruana
  • México obtuvo el puesto número 11
Foto: Unsplash.
100 Best Desserts in the World

Resultados obtenidos de 97,422 calificaciones de 2,274 postres.

  • 1. Antakya künefesi de Turquía
  • 2. Clotted cream ice cream de Ingraterra
  • 3. Gelato al pistacchio de Italia
  • La carlota de limón mexicana obtuvo el puesto número 15

100 Best Food Regions in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.

  • 1. Campania en Italia
  • 2. Emilia-Romagna en Italia
  • 3. Crete en Grecia

México fue representado por 3 regiones en los siguientes puestos:

  • 51. Yucatán Península
  • 58. Oaxaca
  • 67. Puebla

100 Best Food Cities in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos en 18,828 ciudades.

  • 1. Nápoles, Italia
  • 2. Milán, Italia
  • 3. Bologna, Italia
Foto: Unsplash.
México fue representado por 3 ciudades en los siguientes puestos:

  • 31. Guadalajara
  • 39. CDMX
  • 50. Puebla

100 Best Dishes in the World

Resultados obtenidos de 453,720 calificaciones de 11,781 platillos.

  • 1. Vori-vori de Paraguay
  • 2. Pizza Napoletana de Italia
  • 3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba de Italia

Y la comida mexicana también llegó al ranking en los siguientes puestos:

  • 9. Quesabirria
  • 23. Cochinita Pibil
  • 55. Camarones al mojo de ajo
  • 99. Sopa de lima
Foto: Flickr.
¿Alguno de tus favoritos está entre los 100 mejores del mundo?

