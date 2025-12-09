TasteAtlas, la “enciclopedia de sabores”, dio a conocer a los ganadores de los TasteAtlas World Food Awards 25/26 y en Menú te compartimos los resultados.

Como cada año, este diciembre TasteAtlas cierra con broche de oro liberando sus esperados rankings de comida: los TasteAtlas Awards World Food Awards. Este año hay 5 categorías principales:

100 Best Cuisines

100 Best Dishes

100 Best Desserts

100 Best Food Regions

100 Bets Food Cities

Sin embargo, también reconocen los mejores platillos por categorías, como sopas o pastas, y mejores productores, de quesos y hasta mantequillas.

Leer también: 8 restaurantes mexicanos entre los mejores de Latinoamérica

La comida mexicana, según TasteAtlas

Aquí te dejamos los resultados de las 5 categorías principales:

100 Best Cuisines in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.

1. Cocina Italiana

2. Cocina Griega

4. Cocina Peruana

México obtuvo el puesto número 11

Foto: Unsplash.

100 Best Desserts in the World

Resultados obtenidos de 97,422 calificaciones de 2,274 postres.

1. Antakya künefesi de Turquía

2. Clotted cream ice cream de Ingraterra

3. Gelato al pistacchio de Italia

La carlota de limón mexicana obtuvo el puesto número 15

100 Best Food Regions in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.

1. Campania en Italia

2. Emilia-Romagna en Italia

3. Crete en Grecia

México fue representado por 3 regiones en los siguientes puestos:

51. Yucatán Península

58. Oaxaca

67. Puebla

100 Best Food Cities in the World

Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos en 18,828 ciudades.

1. Nápoles, Italia

2. Milán, Italia

3. Bologna, Italia

Foto: Unsplash.

México fue representado por 3 ciudades en los siguientes puestos:

31. Guadalajara

39. CDMX

50. Puebla

Leer también: Los mejores vinos, destilados y cervezas, según México Selection by CMB 2025

100 Best Dishes in the World

Resultados obtenidos de 453,720 calificaciones de 11,781 platillos.

1. Vori-vori de Paraguay

2. Pizza Napoletana de Italia

3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba de Italia

Y la comida mexicana también llegó al ranking en los siguientes puestos:

9. Quesabirria

23. Cochinita Pibil

55. Camarones al mojo de ajo

99. Sopa de lima

Foto: Flickr.

¿Alguno de tus favoritos está entre los 100 mejores del mundo?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters