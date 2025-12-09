Más Información
TasteAtlas, la “enciclopedia de sabores”, dio a conocer a los ganadores de los TasteAtlas World Food Awards 25/26 y en Menú te compartimos los resultados.
Como cada año, este diciembre TasteAtlas cierra con broche de oro liberando sus esperados rankings de comida: los TasteAtlas Awards World Food Awards. Este año hay 5 categorías principales:
- 100 Best Cuisines
- 100 Best Dishes
- 100 Best Desserts
- 100 Best Food Regions
- 100 Bets Food Cities
Sin embargo, también reconocen los mejores platillos por categorías, como sopas o pastas, y mejores productores, de quesos y hasta mantequillas.
La comida mexicana, según TasteAtlas
Aquí te dejamos los resultados de las 5 categorías principales:
100 Best Cuisines in the World
Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.
- 1. Cocina Italiana
- 2. Cocina Griega
- 4. Cocina Peruana
- México obtuvo el puesto número 11
100 Best Desserts in the World
Resultados obtenidos de 97,422 calificaciones de 2,274 postres.
- 1. Antakya künefesi de Turquía
- 2. Clotted cream ice cream de Ingraterra
- 3. Gelato al pistacchio de Italia
- La carlota de limón mexicana obtuvo el puesto número 15
100 Best Food Regions in the World
Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos.
- 1. Campania en Italia
- 2. Emilia-Romagna en Italia
- 3. Crete en Grecia
México fue representado por 3 regiones en los siguientes puestos:
- 51. Yucatán Península
- 58. Oaxaca
- 67. Puebla
100 Best Food Cities in the World
Resultados obtenidos de 590,228 calificaciones de 18,912 platillos en 18,828 ciudades.
- 1. Nápoles, Italia
- 2. Milán, Italia
- 3. Bologna, Italia
México fue representado por 3 ciudades en los siguientes puestos:
- 31. Guadalajara
- 39. CDMX
- 50. Puebla
100 Best Dishes in the World
Resultados obtenidos de 453,720 calificaciones de 11,781 platillos.
- 1. Vori-vori de Paraguay
- 2. Pizza Napoletana de Italia
- 3. Tajarin al tartufo bianco d'Alba de Italia
Y la comida mexicana también llegó al ranking en los siguientes puestos:
- 9. Quesabirria
- 23. Cochinita Pibil
- 55. Camarones al mojo de ajo
- 99. Sopa de lima
¿Alguno de tus favoritos está entre los 100 mejores del mundo?
