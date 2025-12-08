Una manera sencilla de conservar la carne es guardándola en el congelador. Sin embargo, con el ritmo de las actividades diarias, es fácil olvidar cuánto tiempo lleva ahí.

Hay que recordar que este alimento requiere de mayores cuidados para evitar riesgos en el consumo. Por eso, en Menú te decimos cuál es su periodo de almacenamiento y cómo hacerlo de manera correcta.

La congelación ayuda a mantener la calidad y seguridad de carnes, aves y pescados. Foto: Freepik

Leer también Qué tipo de carne lleva el relleno del pavo para Navidad

¿Cómo congelar la carne correctamente en casa?

La congelación es uno de los métodos más efectivos para conservar alimentos; tal como explica el portal Food Safety and Inspection Service de Estados Unidos, prácticamente cualquier producto puede almacenarse así, excepto los enlatados y huevos con cáscara.

Su eficacia es sencilla de explicar: guardar los alimentos a una temperatura baja, aproximadamente de –17 °C, inactiva microorganismos presentes en ellos como las bacterias, levaduras y mohos.

En el caso particular de la carne, el sitio especializado Healthline señala que el frío ralentiza la actividad enzimática natural, lo que retrasa su deterioro.

Sin embargo, es importante recordar que, una vez descongelada, vuelve a estar expuesta a las condiciones que hacen que los microorganismos se reactiven y se multipliquen hasta niveles dañinos para la salud.

Por lo anterior, se recomienda que tanto el proceso de congelación como el de descongelación se realicen bajo estrictas medidas de higiene, además de darle una cocción adecuada. Según Medical News Today, diversos compuestos de la carne pueden oxidarse y descomponerse con rapidez a temperatura ambiente.

No es necesario sellar al vacío como lo hacen las grandes cadenas de supermercados y restaurantes; aunque sí es fundamental controlar la humedad durante el congelamiento para mantener su sabor fresco.

Las siguientes recomendaciones te pueden ayudar:

Guarda la carne en envases herméticos, distintos a los paquetes originales porque podrían tener daños o perforaciones, ocasionados por la manipulación y el transporte.

Verifica la temperatura del congelador sea de –18 °C como mínimo.

Para descongelar, traslada primero el empaque al refrigerador. Nunca lo hagas a temperatura ambiente porque este proceso debe ser gradual.

La carne cruda que ya fue congelada no debe volver a congelarse, a menos que haya sido cocinada previamente.

Empacar correctamente la carne antes de congelarla mantiene su textura y sabor. Foto: Freepik

¿Cuánto tiempo es seguro congelar la carne?

Depende del tipo de carne. En general, la mayoría de los cortes de res y cerdo pueden permanecer largos periodos en el congelador, sin comprometer su seguridad ni su calidad. La Food Safety and Inspection Service establece como tiempos recomendados:

Chuletas y asados: 4 a 12 meses

Filetes: 6 a 12 meses

Carne molida y hamburguesas: 3 a 4 meses

Carne cocinada: 2 a 3 meses

Fiambres: 1 a 2 meses

Tocino: 1 mes

Salchicha cruda de pollo, pavo, cerdo o ternera: 1 a 2 meses

Jamón de campo cocido: 1 mes

En cuanto a las aves, los ejemplares enteros de pollo o pavo pueden congelarse hasta por un año.

Para piezas específicas (como muslos, pechugas o alas), este periodo puede extenderse hasta 9 meses; mientras que los menudillos pueden mantenerse sólo de 3 a 4 meses.

Y sobre el pescado y los mariscos, su conservación suele ser más delicada. Dado que tienen un periodo más corto, estos son los periodos que pueden mantenerse congelados:

Pescados grasos (pez azul, bagre, caballa, salmonete, salmón, atún): 2 a 3 meses

Pescado magro (bacalao, platija, eglefino, fletán, lenguado): 6 a 8 meses

Pescado magro (abadejo, perca oceánica, pez roca, trucha de mar): 4 a 8 meses

Carne fresca de cangrejo o langosta: 2 a 4 meses

Camarones y cangrejos de río: 6 a 18 meses

Almejas, mejillones, ostras y vieiras sin concha: 3 a 4 meses

Calamar: 6 a 18 meses

Congelar el pollo a -18 °C ayuda a preservar su frescura y seguridad alimentaria. Foto: Freepik

Conocer los tiempos adecuados de congelación de los alimentos no solo ayuda a aprovecharlos mejor, sino que también permite mantener su sabor, calidad y reducir riesgos al consumirlos.

Leer también Cuáles son los beneficios de comer romeritos

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters