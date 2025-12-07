La Navidad no es lo mismo sin sus platillos típicos, desde el pavo relleno, la ensalada de manzana y los romeritos que, además de combinar el delicioso sabor del mole, aportan numerosos beneficios para la salud.

Elaborados con una de las plantas más importantes en la gastronomía de México, y similar a los quelites, este platillo posee un perfil terroso y ligeramente salado, que lo convierte en uno de los favoritos en las cenas de temporada.

Hoy en Menú te contamos por qué muchas personas disfrutan comerlos y es que, más allá de su sabor, son fuente de vitaminas y minerales esenciales.

Los romeritos son una planta silvestre que se cultiva en México. Foto: Freepik

¿Qué son los romeritos?

Los romeritos son un alimento indispensable durante las fiestas de fin de año. Consumidos desde la época prehispánica, antiguamente se les conocía como Iztaquilit o “verdura salada”, nombre que con el tiempo evolucionó a como lo conocemos hoy en día.

Descritos por primera vez en 1903, por Manuel Urbina en su artículo "Plantas comestibles de los antiguos mexicanos", los romeritos fueron originalmente identificados como una planta de raíces fibrosas, hojas delgadas y largas. Y esta planta pertenece a la familia Suaeda edulis, endémica de México.

Aunque tradicionalmente crecían de forma silvestre, un artículo del portal Ciencia UNAM señala que, en la Ciudad de México, en Tláhuac, Tulyehualco, Atlapulco y Mixquic se han cultivado durante años, incluso conservando las semillas para las producciones futuras debido a la demanda durante diciembre y la Cuaresma.

Los romeritos son fuente natural de vitamina A, vitamina C, hierro y potasio. Foto: Freepik

¿Cuál es el valor nutricional de los romeritos?

En cuanto a su valor nutricional, el portal especializado Avena Health señala que una porción de 120 g de romeritos crudos contiene 26 calorías, 0.1 g de grasa, 3.5 g de carbohidratos y 2.6 g de proteínas.

Además, son fuente de fibra, hierro, potasio, vitaminas A y C. Como podrás ver, consumirlos cubre las dosis de nutrientes necesarias para mantener al cuerpo en óptimas condiciones.

Por ejemplo, su fibra favorece a la salud digestiva, ayuda al control del peso y contribuye a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y la diabetes tipo 2.

Mientras que su aporte de vitamina A, de acuerdo con Mayo Clinic, favorece al crecimiento, la visión y la función celular, además de actuar como antioxidante. Y su vitamina C participa en la reparación de tejidos, mejora la absorción del hierro y fortalece el sistema inmunológico.

De igual manera, los romeritos contienen compuestos bioactivos conocidos como fitoquímicos, que protegen las células del daño oxidativo.

Si a eso le sumamos que se combinan con los nopales (abundantes en calcio, fibra y complejo B) y papa (fuente de potasio y vitamina C) y hasta camarón (calcio, fósforo, zinc y selenio), dan como resultado un platillo completo y altamente saludable.

Los romeritos tienen beneficios asociados con la salud digestiva e inmunológica. Foto: Freepik

Integrar los romeritos en la cena decembrina no solo mantiene viva una tradición culinaria, sino que también aporta beneficios nutricionales para niños y adultos.

