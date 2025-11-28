La Secretaría de Agricultura y Desarrollo rural dice que “los romeritos son un platillo totalmente mexicano que contienen ingredientes provenientes del campo”, y hoy en Menú te contamos qué son y como prepararlos para que no falten en tu mesa esta Navidad.

¿El romero y los romeritos son lo mismo?

¡No! El romero (Rosmarinus officinalis) es un arbusto aromático originario de las costas rocosas del Mediterráneo y del Cáucaso, de acuerdo con MAPFRE España. Mientras que los romeritos, según información compartida por Ciencia UNAM, provienen de una planta endémica de México: Suaeda edulis.

Foto: Flickr.

Agrega la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que en México son considerados un tipo de quelite, del náhuatl quilitl que significa “hierba comestible”. Los romeritos, son originarios del centro de México, donde crecen en la milpa, junto al maíz, el frijol, o la calabaza.

¿Por qué comemos romeritos en Navidad?

Como sucede con el bacalao, la costumbre de comer romeritos durante las fiestas decembrinas tiene mucho que ver con el catolicismo. Comparte el Gobierno de México que, si bien los romeritos se consumían en México desde mucho antes de la Colonia, su relación con la Navidad no llegó sino hasta después de la conquista.

En esta época, durante las vigilias, los religiosos no tenían permitido consumir carne, por lo que los romeritos eran una excelente opción para “no romper el ayuno”. Y, para darle un toque de sabor, se servían con el mole poblano del pavo de Navidad.

Foto: Flickr.

El “revoltijo”, como se come hoy en día, es un platillo que “nació en las cocinas conventuales de la Nueva España”. Tradicionalmente, los romeritos se preparan con papa, nopales, almendra, nuez, cacahuate, cebolla y ajo; asimismo, se acompañan con mole, nopalitos, papas cambray y camarón seco.

¿Cómo se hacen los romeritos?

Y para que tú también disfrutes de este platillo tradicional navideño, aquí te dejamos la receta de romeritos que compartió la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, pero con algunos tips de Mely Martínez, autora México en mi Cocina.

Ingredientes

⅔ taza de camarones secos

3 tazas de romeritos frescos limpios y cocidos

1 taza de salsa de pasta de mole

2-3 tazas de caldo de pollo, suficiente para preparar el mole

2 tazas de papas baby cocidas, peladas y cortadas por la mitad

1.5 tazas de nopales cocidos cortados en cubitos

Sal al gusto

Preparación

El primer paso es limpiar los romeritos; es decir, debemos retirar todos los tallos gruesos, dejando solo las hojas tiernas.

Después de limpiarlos, se lavarán y pondrán a hervir en agua con una pizca de sal.

Sabremos cuando están listos porque estos cambian de color, pues pasan de un verde intenso a un verde más opaco. Cuando llegué a este punto debemos escurrirlos y reservarlos.

También es necesario poner a cocer las papas, y los nopales cuando estos ya se encuentren bien cocidos, se escurren y se cortan en cubitos, estos también los reservaremos para después.

Los camarones secos se deben pelar con mucho cuidado, tras haberlos dejado remojar durante al menos 20 minutos. retira cáscaras, cabezas, y las colas de los camarones.

Para continuar debemos preparar el mole en una cazuela grande, teniendo en cuenta que juntaremos todos los ingredientes en esta, y debemos tener buen espacio para revolver e integrar muy bien todos los elementos de la preparación.

Cuando el mole esté listo solamente debemos integrar a la perfección los romeritos, las papas, los camarones y los nopales.

Déjalos cocinar juntos unos 10 minutos a fuego medio durante para que se integren todos los sabores.

Para servir, coloca una porción del guisado en un plato con dos o tres tortitas de camarón a un lado.

¡Disfruta!

Foto: Flickr.

