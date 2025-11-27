¿Sabías que los platillos con bacalao, que nunca faltan en diciembre, son una tradición que se remonta al siglo XVIII? La Universidad Anáhuac dice que, muy probablemente, el bacalao llegó a México “en las despensas de los barcos de los invasores europeos que llegaron a América durante el siglo XVI”.

Hoy en Menú, te compartimos el paso a paso para que esta Navidad el Bacalao a la vizcaína no falte en tu mesa. ¡Toma nota!

¿Por qué se hace bacalao en Navidad?

La Universidad Anáhuac dice que esta concepción del bacalao como platillo navideño, se debe principalmente al “ayuno cristiano indicado para las fiestas de preceptoayuno cristiano indicado para las fiestas de precepto”.

En aquel entonces, se evitaban las carnes rojas, por lo que se optaba por proteína de animales de agua o aire.

Foto: Wikimedia Commons

¿Cómo se hace el bacalao a la vizcaína?

Para que disfrutes de una cena navideña tradicional, aquí te dejamos la receta de Bacalao a la vizcaína que compartió la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Ingredientes

½ kg de bacalao noruego

1 ½ kg de jitomate picado en cuadros pequeños

2 cebollas medianas picadas finamente

4 dientes de ajos grandes finamente picados

1 manojo de perejil

Aceitunas al gusto

100 gr de almendras fileteadas

Chiles güeros al gusto

½ kg de papitas cambray cocidas

¼ de litro de aceita de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Remoja el bacalao un par de días antes de prepararlo, cambiando a diario el agua para eliminar el exceso de sal. Una vez hecho esto, procede a desmenuzarlo.

En una sartén calienta tres cucharadas de aceite de oliva y fríe la cebolla, el ajo y el jitomate. Al final agrega el perejil hasta sazonar.

Posteriormente, agrega el bacalao a la sartén y un poco más de aceite de oliva.

Deja freír por 10 minutos.

Finalmente agrega las aceitunas, las papas cambray, las almendras, los chiles güeros. Termina con un toque de sal y pimienta al gusto.

¡Disfruta!

Foto: Wikimedia Commons

¿Por qué comer bacalao?

Además de ser parte de las tradiciones culinarias decembrinas en México, el bacalao noruego también es muy nutritivo; pues, debido a su origen cerca del Círculo Polar Ártico, solo se alimenta de plancton, crustáceos, y peces pequeños.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, menciona que, entre sus muchos beneficios, el bacalao fortalece la salud del corazón, el cerebro, y el sistema inmune, debido a su alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, y omega-3.

Y si eso no es suficiente para convencerte, el Norwegian Seafood Council también resalta el caracter sustentable de la pesca de bacalao, pues está regulada por el International Council for the Exploration of the Sea.

