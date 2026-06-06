El llamado Nuevo Poder Judicial busca contratar un servicio exclusivo de valet parking para estacionar los automóviles y camionetas de altos mandos, al justificar que los espacios son muy reducidos y que al maniobrar los automóviles podrían dañarse.

En la licitación OAJ/SEA/ DGRM/ITP/011/2026, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) argumentó que la contratación de este servicio proporcionará el acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se realicen con eficiencia y utilizando los productos correctos.

El Órgano de Administración Judicial argumenta que la contratación del servicio dará acceso a personal capacitado y equipos adecuados asegurando que los trabajos se hagan con eficiencia.

Destaca que este servicio no ha sido contratado en años pasados por el Poder Judicial.

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“El servicio de valet parking consistirá en personal que se dedique a estacionar los vehículos de los trabajadores de mandos medios y superiores del Poder Judicial de la Federación”, subraya.

“Como parte del uso de los estacionamientos de los inmuebles se considera el servicio de valet parking y elevadoristas, toda vez que los espacios de maniobra de vehículos son reducidos, intentar gestionarlo sin la experiencia adecuada puede resultar en la avería de los vehículos particulares y pueda causar daños a la salud del personal y visitantes de los inmuebles”, enfatiza.

Debido a que ninguna empresa manifestó su interés de ofrecer este servicio, esta licitación fue declarada desierta la semana pasada. Sin embargo, el Poder Judicial no ha desistido de contratar este servicio. Fuentes internas consultadas comentaron que es posible que se vuelva a lanzar esta licitación para contratar este servicio de valet parking para jueces y magistrados.

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Sedes con servicio las 24 horas

El Poder Judicial requiere este servicio para los edificios sede de Prisma y Florida; las sedes en Naucalpan y Reclusorio Norte, así como el edificio de Revolución 366; es tener al menos a una docena de trabajadores que estacionarán los vehículos.

El horario de servicio depende de la sede judicial, pero destaca que en los edificios sede de Prisma y Florida el servicio de valet parking se debe garantizar prácticamente las 24 horas, de lunes a domingo.

En el anexo de la licitación se detalla que los trabajadores contratados deberán entregar un ticket con talón, con el cual se acredita la recepción de cada vehículo a fin de tener certeza de las condiciones en que es recibido el automóvil para su resguardo, así como recordarle al servidor público que no debe olvidar objetos de valor dentro del vehículo.

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Se advierte que el personal de la empresa contratada reportará inmediatamente al usuario del servicio cualquier anomalía que detecte al momento de la recepción del vehículo.

También se indica que se deberá mantener limpio el montacargas —elevador para auto—, de conformidad con lo establecido en los catálogos de conceptos, así como el área de trabajo.

El documento establece que los trabajadores de la empresa contratada deberán usar sólo los lugares asignados para estacionar los vehículos, de conformidad al número de corbatín.

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Prohibido lavar automóviles o repararlos

El personal contratado tendrá prohibido lavar automóviles, reparar o permanecer dentro de estos, y no podrá mover o conducir automóviles ajenos a los utilizados por los servidores públicos del OAJ, con excepción de los vehículos de los visitantes.

También tendrá prohibido mover o conducir los automóviles de los servidores públicos con fines distintos o ajenos a los estrictamente necesarios para el desarrollo del servicio.

Tampoco podrá llamar por sobrenombre o apodos a sus compañeros o personal de servicio donde se encuentre, siempre deberá dirigirse al mismo con respeto; ni podrá usar durante la jornada de trabajo o estancia en las instalaciones del OAJ cualquier tipo de estimulante, droga o sustancias no prescritas por su médico, así como acudir al desempeño de sus labores en estado de ebriedad o bajo efecto de cualquier estupefaciente.

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