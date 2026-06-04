En el contexto de la transformación del sistema judicial mexicano derivada de la reciente reforma constitucional, el abogado César Martínez Alemán presentó su libro Clave OMEGA, Guía de sobrevivencia para nuevas personas juzgadoras, una obra que propone fortalecer no solo la preparación jurídica de jueces, magistrados y ministros, sino también sus capacidades humanas y socioemocionales.

César Martínez Alemán es especialista en Tecnologías Digitales, Mediación Energética, Derecho Internacional del Petróleo y del Gas, Responsabilidad Civil y Arbitraje Comercial Internacional. Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM y cuenta con una maestría por King’s College London.

Durante la presentación de la obra, realizada en un restaurante de la Ciudad de México, el autor señaló que quienes integren el nuevo Poder Judicial deberán desarrollar herramientas que les permitan responder a los retos de un entorno cada vez más complejo, incierto y cambiante.

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César Martínez Alemán presentó su libro Clave OMEGA (04/06/2026). Foto: Especial

Martínez Alemán explicó que el proyecto surgió inicialmente como una metodología orientada a personas juzgadoras; sin embargo, conforme avanzó la investigación, identificó que sus planteamientos podían ser útiles para cualquier persona interesada en fortalecer sus habilidades personales y profesionales.

“En el camino me fui encontrando que no solamente era para personas juzgadoras; era para mí, para mi vecino, para mi mamá, para mis socios, para mis colegas y para mis amigos”, expresó.

El jurista detalló que la construcción de la obra implicó una revisión interdisciplinaria de áreas como la filosofía, la psicología, la sociología y diversas corrientes de pensamiento orientales y occidentales, con el objetivo de desarrollar herramientas que ayuden a enfrentar escenarios de incertidumbre.

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De ese proceso surgió la metodología OMEGA, integrada por cinco dimensiones: Orientación ética y social, Mentalidad estratégica, Expresión efectiva, Gestión del cambio y Armonía interior, elementos que, según el autor, son fundamentales para el ejercicio responsable de cualquier actividad profesional.

La presentación contó también con la participación del empresario Luis González Florentino, fundador de Cisne Negro, quien destacó la necesidad de integrar conocimientos provenientes de distintas disciplinas para comprender la realidad actual.

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