El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) declaró inhábil el próximo 11 de junio, fecha en la que se llevará a cabo el partido inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, por lo que se suspenderán labores ordinarias, plazos y términos procesales y administrativos.

De acuerdo con el Acuerdo OAJCDMX-V-50/2026, emitido por el Órgano de Administración Judicial, la medida responde a las afectaciones extraordinarias que se prevén en materia de movilidad, seguridad y operación gubernamental derivadas del arranque del torneo internacional.

Y es que la celebración del evento deportivo podría impactar significativamente los tiempos de traslado y el acceso a diversas zonas de la Ciudad de México, por lo que el Poder Judicial determinó declarar como día inhábil el jueves 11 de junio, siguiendo la medida anteriormente anunciada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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Como consecuencia, se suspenderán las labores ordinarias y no correrán plazos ni términos procesales o administrativos durante esa fecha, salvo en aquellos asuntos considerados urgentes o que, por disposición legal, no admitan demora.

Además, las audiencias, diligencias y actuaciones programadas para ese día deberán ser reprogramadas a la brevedad posible por las autoridades judiciales correspondientes.

Habrá guardias para casos urgentes

Pese a la suspensión general de actividades, el Poder Judicial capitalino informó que se mantendrán guardias en diversas áreas para garantizar la atención de asuntos prioritarios.

Entre ellas destacan los órganos jurisdiccionales en materia penal, que continuarán atendiendo casos urgentes, órdenes de aprehensión y audiencias relacionadas con detenciones. También permanecerán operativas determinadas Unidades de Gestión Judicial del sistema penal acusatorio para evitar afectaciones a los plazos constitucionales y asegurar la continuidad en la impartición de justicia.

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El PJCDMX precisó que las medidas buscan equilibrar el derecho de acceso a la justicia con las condiciones excepcionales que generará la inauguración de la justa mundialista en la capital.

Aunado a ello, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) prevé importantes dispositivos de seguridad, restricciones viales y una alta concentración de visitantes nacionales y extranjeros en la Ciudad de México

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