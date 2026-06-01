El próximo 11 de junio, con el duelo entre México y Sudáfrica, el estadio Banorte -renombrado Ciudad de México por motivos comerciales- se convertirá en el primer recinto en albergar tres inauguraciones de la Copa del Mundo en la historia, y por eso, la FIFA tiene preparada una auténtica fiesta para la ceremonia antes del silbatazo inicial.

Con la expectativa de contar con 87 mil aficionados presentes, los preparativos para la ceremonia de inauguración están en su última etapa. Lo que ya está confirmado, son los horarios de apertura de puertas y los respectivos shows que ofrecerán distintos artistas nacionales e internacionales.

Durante la presentación de la Casa Ciudad de México, el centro de medios internacional ubicado en Campo Marte, Jurgen Mainka, Director de la FIFA en México, mandó un mensaje a los aficionados que compraron boletos para el partido inaugural de la Copa del Mundo y compartió el cronograma oficial de la fiesta que tienen preparada.

“Las puertas abren a las 9 de la mañana y la ceremonia inaugural empieza a las 11:30 horas, por eso invitamos a todos y todas a llegar temprano al estadio porque hay muchas actividades desde la parte peatonal. Se vivirá una experiencia especial desde que uno va llegando al estadio, el boleto se guarda en la cartera de la aplicación móvil entonces no hay problemas de conectividad y a las 11 de la mañana invitamos a que todos estén sentados porque esta ceremonia es interactiva, los aficionados van a participar en la ceremonia de inauguración”, declaró.

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¡Los boletos ya están listos! 🎟️ ⚽️



Jurgen Mainka, director de la FIFA en México, invita a los aficionados que compraron boletos para el Mundial 2026 que descarguen la aplicación oficial de FIFA para ingresar a los estadios pic.twitter.com/wG7RvYsWV4 — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 1, 2026

Después, mencionó que al mediodía los jugadores comenzarán el calentamiento previo al partido, mismo que tiene su horario de inicio marcado a las 13 horas.

Finalmente, presumió la presencia de Los Ángeles Azules, Belinda, Maná, Alejandro Fernández, Lila Downs, Danny Ocean, J Balvin y la artista sudafricana llamada Tyla como los encargados de poner a cantar y bailar a los asistentes el próximo 11 de junio en el Coloso de Santa Úrsula.