Universal Deportes | 31-05-26 | 20:49 | Actualizada | 31-05-26 | 20:49 |

Después de meses de espera, donde actúan como uno de los tres anfitriones.

Para este momento tan especial, celebridades de México protagonizaron otro video para presentar a los jugadores que representarán al país en la justa de este verano.

En este video protagonizado por personalidades como Checo Pérez, Emmanuel, Eugenio Derbez, Lorena Ochoa, Rafael Márquez, Místico, Enrique Borja, Diego Boneta, Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Becky G, Randy Arozarena, Alejandro Fernández, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Ximena Sariñana, Canelo Álvarez, Ximena Navarrete, Diana Flores, Jorge Campos y Jaime Camil.

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Alguno de los nombres son ex futbolistas que ya estuvieron en un Mundial, como Quirarte, Borja, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y Hugo Sánchez.

Conforme avanzaba el video se observaban momentos icónicos de la Selección Mexicana en los diversos torneos disputados, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También se escucha la inolvidable narración del Perro Bermúdez en el gol de Giovanni dos Santos contra Estados Unidos.

Después, las estrellas del video saltan a escena para dar los nombres de los 26 seleccionados de México para la Copa del Mundo que arranca el próximo 11 de junio con el lema de "Somos México".

¿Quiénes son los convocados de México para el Mundial 2026?

  1. Raúl ‘Tala’ Rangel
  2. Guillermo Ochoa
  3. Carlos Acevedo
  4. Jorge Sánchez
  5. Israel Reyes
  6. César ‘Cachorro’ Montes
  7. Johan Vásquez
  8. Jesús Gallardo
  9. Mateo Chávez
  10. Erik Lira
  11. Orbelín Pineda
  12. Álvaro Fidalgo
  13. Brian Gutiérrez
  14. Luis Romo
  15. Edson Álvarez
  16. Obed Vargas
  17. Gilberto Mora
  18. Luis Chávez
  19. Roberto ‘Piojo’ Alvarado
  20. César ‘Chino’ Huerta
  21. Alexis Vega
  22. Julián Quiñones
  23. Guillermo ‘Memote’ Martínez
  24. Armando ‘Hormiga’ González
  25. Santiago Giménez
  26. Raúl Jiménez

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