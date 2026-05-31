Después de meses de espera, la Selección Mexicana anunció a sus 26 convocados para el Mundial 2026, donde actúan como uno de los tres anfitriones.

Para este momento tan especial, celebridades de México protagonizaron otro video para presentar a los jugadores que representarán al país en la justa de este verano.

En este video protagonizado por personalidades como Checo Pérez, Emmanuel, Eugenio Derbez, Lorena Ochoa, Rafael Márquez, Místico, Enrique Borja, Diego Boneta, Fernando Quirarte, Manuel Negrete, Becky G, Randy Arozarena, Alejandro Fernández, Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco, Ximena Sariñana, Canelo Álvarez, Ximena Navarrete, Diana Flores, Jorge Campos y Jaime Camil.

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Alguno de los nombres son ex futbolistas que ya estuvieron en un Mundial, como Quirarte, Borja, Rafa Márquez, Cuauhtémoc Blanco, Jorge Campos y Hugo Sánchez.

Conforme avanzaba el video se observaban momentos icónicos de la Selección Mexicana en los diversos torneos disputados, como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También se escucha la inolvidable narración del Perro Bermúdez en el gol de Giovanni dos Santos contra Estados Unidos.

Después, las estrellas del video saltan a escena para dar los nombres de los 26 seleccionados de México para la Copa del Mundo que arranca el próximo 11 de junio con el lema de "Somos México".

¿Quiénes son los convocados de México para el Mundial 2026?