A más de una década de su muerte, Roberto Gómez Bolaños volvió a escucharse en los hogares de México.

Mientras millones esperaba conocer a los 26 futbolistas que representarán al país en la próxima Copa del Mundo, una voz familiar se abrió paso para acompañar las imágenes de la convocatoria.

Y es que; la Selección Mexicana eligió la voz de "Chespirito" para presentar a los jugadores convocados por Javier Aguirre, un homenaje que conectó con varias generaciones que crecieron viendo "El Chavo del 8" y "El Chapulín Colorado".

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El video fue difundido en las redes sociales de la Federación Mexicana de Futbol y, bastaron solo unos minutos para que se llenara de mensajes de sorpresa, nostalgia y emoción, pues los aficionados celebraron la "presencia" de uno de los personajes más importantes de la televisión mexicana.

"Revivieron a Chespirito para el mundial vamos ganando", "Rifado, con el maestro narrando", "Sí se me salió una lágrima", "Revivieron a Chespirito, tienen mi respeto", "Chespirito narrando, en efecto, es cine", "Que emoción escuchar la narración de Chespirito", "Mi 'Chanfle'", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por su parte, la familia del productor y comediante también reaccionó. Su hijo, Roberto Gómez Fernández, publicó un extenso comunicado para agradecer el gesto de la Federación".

“Me siento profundamente honrado de que nos hayan invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, escribió.

Fernández también destacó el amor que su padre tuvo hacia el balompié, mismo que destacó en todos sus programas.

"El futbol fue una de las grandes pasiones de mi padre durante toda su vida. Su cariño por este deporte quedó reflejado en una de sus obras más entrañables: El Chanfle, un personaje nacido precisamente de ese amor y por todo lo que representa para millones de mexicanos.”

Por último, deseó suerte a la escuadra mexicana y aclaró que, de estar con vida, Chespirito habría sido el más feliz de formar parte de este anuncio.

"De haber tenido la oportunidad, habría aceptado con enorme orgullo y emoción presentar a los jugadores. Habría sido un privilegio".

El amor de Chespirito por el futbol

Aunque su nombre quedó ligado para siempre a la televisión, Roberto Gómez Bolaños fue un apasionado del futbol. En diversas entrevistas habló de su gusto por este deporte e incluso reconoció que, de joven, soñó con convertirse en futbolista profesional.

Esa pasión la reflejó en muchos de sus personajes y programas. Muchos recordarán que uno de los nombres más pronunciados en "La Vecindad" de El chavo era el de Enrique Borja, uno de los grandes jugadores del América en los años 70.

Además, En 1979 estrenó "El Chanfle", una película en la que interpretó a un utilero del Club América que soñaba con convertirse en futbolista profesional. El filme reunió a varias figuras del equipo azulcrema de la época y se convirtió en una de las producciones más recordadas dentro de la filmografía del comediante.

El éxito de la cinta dio pie a una secuela, "El Chanfle 2", estrenada en 1982.

Su afición trascendió la ficción. A lo largo de los años habló públicamente sobre futbol en entrevistas, participó en programas especiales relacionados con Copas del Mundo y siguió de cerca la actualidad deportiva, una faceta que hoy muchos recuerdan tras escuchar nuevamente su voz en un contexto mundialista.

El Chanfle, uno de los personajes de Roberto Gómez Bolaños. FOTO: Captura de video

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