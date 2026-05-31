La familia Brown, protagonistas del reality "Alaskan Bush People", atraviesa uno de sus momentos más difíciles; luego de que se diera a conocer que uno de sus integrantes, Matt Brown, fue encontrado sin vida cerca de un río.

La noticia fue confirmada por su hermano, Bear Brown, a través de un video publicado en redes sociales.

"Encontraron un cuerpo en el río hace unas horas y fue identificado positivamente como el de Matt", dijo entre lágrimas.

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Aunque las autoridades no han dado a conocer las causas de la muerte y están a la espera de los exámenes forenses, Bear reveló que su hermano se habría quitado la vida.

"Nunca hubiera sospechado que se lastimaría. Estuvo luchando durante mucho tiempo. Estaba tan preocupado de que terminara con una sobredosis o algo así, que no pensé que se lastimaría", agregó.

La noticia comenzó a circular durante las últimas horas, cuando portales estadounidenses informaron sobre el descubrimiento de un cuerpo en el río Okanogan de Whashington.

De acuerdo con información de TMZ, Brown fue reportado como desaparecido hace una semana. La familia temía por la vida del hombre, por lo que comenzaron con operaciones de búsqueda cerca del área.

Según reportes de la policía local, un transeúnte alertó a las autoridades sobre un hombre con tendencias suicidas y, se presume, Brown se habría disparado antes de ser arrastrado por corriente.

¿Quién fue Matt Brown?

Matt Brown alcanzó la popularidad como integrante de "Alaskan Bush People", reality de Discovery Channel que seguía la vida de la familia Brown y su estilo de vida aislado en Alaska.

El programa se estrenó en 2014 y documentó durante años la convivencia de los padres y sus siete hijos, quienes vivían alejados de las comodidades modernas y apostaban por una vida en contacto con la naturaleza.

Matt participó en las primeras ocho temporadas de la producción y apareció en decenas de episodios antes de alejarse del programa. Con el paso de los años, también habló públicamente sobre algunos de los problemas personales que enfrentó, incluidos temas relacionados con las adicciones.

Hasta el momento, la familia no ha compartido información adicional sobre los servicios funerarios ni sobre las causas oficiales de la muerte, mientras esperan los resultados de la investigación correspondiente.

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