La espera terminó. Después de meses de especulaciones, la Selección Mexicana por fin reveló la convocatoria definitiva con la que afrontará la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, el anuncio dejó algo más que nombres: provocó emociones, nostalgia y un profundo sentimiento de identidad nacional.

El Tri apostó por una figura imborrable de la cultura popular mexicana para dar a conocer a los 26 elegidos de Javier Aguirre.

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Con apoyo de inteligencia artificial, la voz del fallecido Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, volvió a escucharse en miles de televisores para encabezar un mensaje que conmovió a millones.

El creador de personajes icónicos como El Chanfle, El Chavo del 8, El Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín y Chómpiras, además de gran apasionado del futbol y seguidor del América, fue el encargado de poner voz a un video cargado de simbolismo.

La producción apeló al orgullo mexicano, recordó los momentos de adversidad que unieron al país, como los sismos de 1985 y 2017 que marcaron a los mexicanos, y colocó a la afición como parte esencial del camino mundialista.

“Hay llamados que no se escuchan, se sienten. Llegan como campana, como latido, como tierra que despierta”, expresó la narración de Chespirito en el video, donde México apareció como un país capaz de reinventarse y mantenerse unido incluso en los momentos más complejos.

No solo somos 26… Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/gXiOSE4UU8 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 1, 2026

“No solo somos 26. Eres tú”, sentenció el mensaje final, acompañado de nombres de aficionados que simbolizan a millones de mexicanos dentro y fuera del territorio nacional.

¿Quiénes son los 26 convocados de Javier Aguirre?

En la portería aparecen Carlos Acevedo, Guillermo Ochoa y Raúl Rangel. La defensa contará con Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

El mediocampo quedó integrado por Luis Romo, Edson Álvarez, Obed Vargas, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Luis Chávez, Erik Lira y Gilberto Mora.

Mientras que el ataque tendrá a César Huerta, Orbelín Pineda, Alexis Vega, Julián Quiñones, Armando González, Raúl Jiménez, Santiago Giménez, Roberto Alvarado y Guillermo Martínez.