Como cada cuatro años, la lista de 26 jugadores para el Mundial de la Selección Mexicana dio pie a varios debates debido a sus integrantes. Esta vez, comandada por Javier Aguirre para el Mundial de Norteamérica 2026.

Aunque el Vasco aseguró que fueron muchas reuniones con su cuerpo técnico para hacer el mejor grupo posible, siempre se hablará de los jugadores que tenían argumentos para colarse, y al final, quedaron fuera.

Lee también Personalidades mexicanas protagonizan otro video de la convocatoria de México para el Mundial

Los 26 elegidos para vestir la camiseta del Tri durante el torneo internacional fueron:

Raúl ‘Tala’ Rangel

Guillermo Ochoa

Carlos Acevedo

Jorge Sánchez

Israel Reyes

César ‘Cachorro’ Montes

Johan Vásquez

Jesús Gallardo

Mateo Chávez

Erik Lira

Orbelín Pineda

Álvaro Fidalgo

Brian Gutiérrez

Luis Romo

Edson Álvarez

Obed Vargas

Gilberto Mora

Luis Chávez

Roberto ‘Piojo’ Alvarado

César ‘Chino’ Huerta

Alexis Vega

Julián Quiñones

Guillermo ‘Memote’ Martínez

Armando ‘Hormiga’ González

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Principales ausencias de la lista de México para el Mundial

Algunos de los futbolistas que acompañaron en el proceso a Javier Aguirre, y al final por distintos motivos (salud, rendimiento, o posición) se quedaron fuera, son: