A menos de dos semanas para el arranque de la Copa del Mundo 2026, Guadalajara ya respira ambiente mundialista.

La ciudad jalisciense recibió una noticia que entusiasmó a los aficionados luego de que la selección de España expresara públicamente su deseo de disputar uno de sus encuentros en el Estadio Guadalajara, inmueble que albergará partidos del torneo internacional.

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El escenario tapatío, sede de las Chivas, concluyó recientemente la etapa principal de adecuaciones para recibir compromisos de la máxima justa del balompié.

La FIFA confirmó el avance de los trabajos mediante un video difundido en sus redes sociales, donde mostró imágenes del inmueble listo para abrir sus puertas a selecciones y aficionados de distintas partes del mundo.

La publicación despertó múltiples reacciones entre seguidores del futbol internacional, aunque una de las más comentadas surgió desde la propia selección de España.

El combinado europeo, que disputará encuentros en territorio mexicano, utilizó su cuenta oficial de X para compartir un mensaje que de inmediato llamó la atención de los aficionados tapatíos.

¿Cuál fue el mensaje de la selección de España sobre el Estadio Akron?

“¡Estamos deseando jugar en ese gran estadio y en esa gran ciudad!”, escribió la Furia Roja al reaccionar al material difundido por la FIFA, frase que reflejó el entusiasmo del conjunto español por presentarse en Guadalajara durante la justa mundialista.

¡Estamos deseando jugar en ese gran estadio y en esa gran ciudad! 🤗 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) May 30, 2026

La respuesta del Guadalajara no tardó en aparecer. A través de sus redes sociales, la institución rojiblanca retomó el mensaje de la selección europea y respondió con un gesto cordial hacia los visitantes internacionales: “¡Bienvenidos a nuestra ciudad!”.

El cruce entre ambas cuentas generó comentarios positivos entre seguidores del futbol, quienes celebraron el intercambio previo al arribo de una de las selecciones más importantes del planeta.

España tiene programado su compromiso frente a Uruguay para el viernes 26 de junio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México. El partido corresponderá al Grupo H y colocará a Guadalajara como uno de los focos principales de atención durante la Copa del Mundo, torneo que cada vez se encuentra más cerca de levantar el telón.