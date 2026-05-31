El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, encabezó este fin de semana un recorrido de prueba a bordo del monorriel de la Línea 6 del Metro, acompañado por la titular de AMAR a Nuevo León, Mariana Rodríguez Cantú, así como representantes de medios de comunicación, creadores de contenido e invitados especiales.

La exhibición permitió mostrar los avances de una de las obras emblemáticas de movilidad de la actual administración, cuya entrada en operación está prevista para los próximos meses.

El trayecto recorrió cerca de cuatro kilómetros, entre las estaciones Churubusco y Parque Fundidora, donde los asistentes pudieron observar la infraestructura del sistema elevado, registrar imágenes y apreciar una vista panorámica de distintos puntos de la ciudad.

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Durante el recorrido participaron también el director general de Metrorrey, Abraham Vargas, y el secretario de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal.

La prueba forma parte de las evaluaciones operativas del nuevo sistema de transporte, que en su totalidad abarcará 12 kilómetros y conectará diversos sectores de la zona metropolitana de Monterrey.

Desde la cabina del monorriel, Samuel García destacó la dimensión del proyecto y aseguró que representa un avance histórico para la movilidad del estado.

Samuel García prueba el monorriel de la Línea 6 (31/05/2026). Foto: Especial

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“Lo importante aquí son los hechos. Acabamos de ver una imagen preciosa desde el monorriel más grande del continente. Ver nuestra ciudad, nuestros cerros y el Parque Fundidora desde arriba es una experiencia extraordinaria. Es un sueño hecho realidad recorrer estos 12 kilómetros”, afirmó.

A lo largo del trayecto, especialmente al cruzar sobre el Parque Fundidora, visitantes y familias observaron el paso del tren elevado, que busca convertirse en uno de los nuevos referentes de movilidad urbana en Nuevo León.

El mandatario estatal también comparó el avance de las nuevas líneas del Metro con proyectos anteriores, al señalar que la Línea 3 tardó cerca de una década en construirse, mientras que las actuales obras avanzan a un ritmo más acelerado.

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“Vamos a conectar con el tren de la Presidenta, llegar al aeropuerto y fortalecer toda la red de movilidad del estado. No vamos a parar”, sostuvo.

Las líneas 4 y 6 del Metro forman parte de la estrategia de ampliación del transporte masivo en Nuevo León y buscan mejorar la conectividad entre distintos municipios metropolitanos, facilitando el traslado diario de miles de usuarios.

Por su parte, el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, explicó que la Línea 6 contará con conexiones estratégicas con el resto de la red. Destacó que, al pasar sobre la estación Y Griega, el monorriel tendrá enlace directo con la Línea 2 del Metro, lo que permitirá una mayor integración y eficiencia del sistema de transporte metropolitano.

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