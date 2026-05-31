LA PAZ, BCS., 31 de mayo.- Un lanzagranadas abastecido, cinco fusiles de alto calibre y cuatro vehículos fueron asegurados tras el enfrentamiento armado registrado esta madrugada en San José del Cabo, en Baja California Sur, donde un ciudadano estadounidense murió y siete personas resultaron heridas.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que abrió una investigación por homicidio calificado derivado del fallecimiento del ciudadano estadounidense, y tentativa de homicidio, por quienes resultaron heridos tras los hechos ocurridos sobre la carretera Transpeninsular, en los alrededores de Santa Anita y Costa Dorada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron detonaciones de arma de fuego y posteriormente fueron agredidos por personas armadas que viajaban en varios vehículos.

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Luego del enfrentamiento, arribaron policías municipales, quienes dieron parte a la PGJE. Asimismo, elementos de la Guardia Nacional brindaron apoyo y trasladaron a los heridos a un hospital para su atención.

En tanto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto, así como elementos periciales, llegaron también al lugar para hacer el levantamiento de indicios.

En el lugar fueron asegurados cinco fusiles, cargadores abastecidos, cartuchos de calibres .762 y 5.56, un aditamento lanzagranadas acoplado a un arma larga con una granada abastecida, equipo táctico y cuatro vehículos tipo pick up, presuntamente utilizados por los agresores.

Civiles quedaron atrapados en fuego cruzado

Durante el enfrentamiento resultaron lesionados dos elementos militares, uno de ellos de 20 años de edad, con heridas que ponen en riesgo la vida, y el segundo, de 25 años de edad, con heridas que tardan más de 30 días en sanar, pero no comprometen la vida, indicó la PGJE.

Las autoridades confirmaron esta tarde que cinco civiles ajenos al operativo fueron alcanzados por los disparos mientras circulaban en vehículos particulares por la zona.

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Las personas heridas fueron identificadas: una mujer de 43 años originaria de Los Cabos; otro hombre igualmente de ese municipio; un menor de 14 años de edad originario de San José del Cabo, con heridas que no ponen en riesgo la vida, y una mujer de 65 años, con lesiones en una pierna, heridas que tardan más de 15 días en sanar y sí ponen en riesgo la vida.

Investigan estatus legal de estadounidense

Sobre el estadounidense fallecido, autoridades de la Mesa de Seguridad, informaron a EL UNIVERSAL que se investiga a través del Consulado de Estados Unidos en Tijuana su estatus legal en BCS, para determinar si era turista o residente en la localidad, y se busca contactar con familiares. Hasta el momento no se ha determinado.

La PGJE informó que continúa con las investigaciones para ubicar a los responsables de estos hechos.

La escalada de violencia ligada a la disputa interna del Cártel de Sinaloa alcanzó Baja California Sur desde abril de 2025. Autoridades locales confirmaron el ingreso de la confrontación criminal a la entidad.

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Desde entonces, municipios como Los Cabos, La Paz y Comondú han registrado ataques armados, persecuciones, ejecuciones y operativos de seguridad que han sido reforzados.

Los hechos de esta madrugada han causado asombro y temor en el destino turístico de Los Cabos. Algunas actividades deportivas programadas para este domingo han sido canceladas.

mahc