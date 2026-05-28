Un juez vinculó a proceso a Mauro Rivera Cruz, líder transportista del grupo 2 de mayo de la zona oriente de Morelos, quien probablemente está relacionado con el Cártel de Sinaloa.

El juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora procesó a Rivera Cruz por los delitos de delincuencia organizada, con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

También dictó como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Centro Penitenciario número 11 “CPS SONORA” y 15 días de investigación complementaria.

Lee también Sin pujas terreno en Tapalpa Coutry Club, donde murió "El Mencho"; Indep logra recaudar 50 mdp por inmuebles en subasta

De acuerdo a las investigaciones el líder transportista está vinculado con funcionarios morelenses afines a dicho Cártel, liderado por Júpiter Araujo Bernard “El Barbas”, quien ha impuesto alcaldes y funcionarios municipales con el fin de operar con libertad e impunidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) señaló que esta persona fue detenida en días pasados en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), derivado de trabajos del gabinete de seguridad del gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR.

Además, se logró identificar la presencia del crimen organizado en por lo menos ocho municipios de Morelos, entre ellos Yecapixtla, Cuautla y Atlatlahucan.

Posteriormente se realizaron las indagatorias para llegar a diversas aprehensiones de funcionarios municipales morelenses y la de Rivera Cruz.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más

dft/bmc