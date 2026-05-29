La actriz Mara Escalante está de luto por la muerte de Rafael Campos, escritor y creativo que aportó su talento en la elaboración de libretos y sketches de comedia para proyectos como "María de todos los Ángeles" y otras exitosas producciones de la televisión mexicana.

Campos fue una pieza fundamental detrás de cámaras durante la época en que personajes emblemáticos como "Doña Lucha" y "Albertano" alcanzaron gran popularidad entre el público. Su trabajo contribuyó al auge de la comedia mexicana en televisión.

Además de su labor como guionista, Rafael Campos también destacó como compositor de temas musicales y cortinillas utilizadas en programas como "Muero por Marilú" y "Hazme reír", así como en cápsulas de humor para coberturas internacionales de Televisa en Sudáfrica, China y Tokio.

Fuera de la pantalla, era considerado el “mejor amigo”, cómplice creativo y mentor de letras de Mara Escalante, quien tras darse a conocer la noticia de su fallecimiento compartió un emotivo mensaje de despedida en redes sociales.

“No sé cómo encauzar este inmenso dolor, Rafita, pero trataré de convertirlo en agradecimiento. Gracias Rafita: por tantos momentos de alegría que viniste a darnos a los que te conocimos. Gracias por todo lo que con tu escritura aportaste a la comedia en México: "María de todos los Ángeles", "Muero por Marilú", "Hazme reír", cápsulas de humor para Sudáfrica, China, Tokyo, etcétera”, escribió la actriz.

Escalante también agradeció las canciones y enseñanzas que Campos dejó en su vida personal y profesional.

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“Gracias por todas las canciones que nos dejas y que embellecen la vida; gracias por permitirme cantarlas, por ser mi gran maestro en la escritura de letras, por regalarme tantas buenas ideas”, añadió.

La actriz destacó además el papel que Rafael Campos tuvo como consejero, maestro y amigo cercano de su familia.

“Gracias por tus pláticas enriquecedoras, por ser maestro de mis hijos y mi buen consejero, mi cómplice, el amigo de reír a carcajadas, mi mejor amigo. Cuánto he perdido hoy, Dios mío, cuánto hemos perdido muchos. Xalapa no será la misma, definitivamente no”, expresó.

Finalmente, Mara Escalante aseguró que el legado de Rafael Campos permanecerá vivo a través de la generosidad y la creatividad que compartió con quienes lo rodearon.

“Cada vez que los que te conocimos pongamos en práctica la generosidad, tu mejor legado, estaremos honrando tu memoria. Vete en paz, Rafita, que lo diste todo y más. Estaré eternamente agradecida por tu amistad”, concluyó.

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¿Quién era Rafael Campos?

Rafael Campos fue una figura clave detrás de varias de las producciones de comedia mexicana más populares de la televisión, especialmente en proyectos encabezados por Mara Escalante, donde participó como escritor y creativo. Su trabajo estuvo ligado al éxito de personajes entrañables como "Doña Lucha" y "Albertano", que alcanzaron gran popularidad gracias a programas como "María de todos los Ángeles".

Además de colaborar en la creación de libretos y sketches de humor, Campos destacó por su faceta musical. Fue compositor de temas, cortinillas y piezas sonoras utilizadas en distintas emisiones televisivas, entre ellas "Muero por Marilú" y "Hazme reír", así como cápsulas especiales de comedia realizadas por Televisa para coberturas internacionales en ciudades como Pekín, Sudáfrica y Tokio. También creó el himno oficial de la Universidad de Xalapa.

Originario de Xalapa, Veracruz, Rafael Campos mantuvo una estrecha relación con la vida cultural y académica de su estado. Se desempeñó como docente, consejero y promotor cultural, dejando una huella importante en el ámbito artístico local, especialmente en la música y las letras.

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