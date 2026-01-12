El primer actor Mario Chávez García Cid, mejor conocido como Mario Cid, falleció el 11 de enero a los 93 años, de acuerdo con reportes de medios locales de Tampico, Tamaulipas, estado del que era originaro; cabe destacar que el intérprete fue padre de la actriz y comediante Mara Escalante.

Con una trayectoria que abarcó varias décadas, Mario Cid dejó una huella profunda en el teatro, el cine y la televisión mexicana, destacando por su versatilidad y compromiso con el arte escénico.

A lo largo de su carrera formó parte de diversas compañías teatrales y participó en montajes emblemáticos como “El correo del zar”, “Ben Hur” y “El jorobado”, consolidándose como un actor de carácter.

Además fungió como guionista en cintas como “El vuelo de la muerte” (1991), “El Judas en la frontera” (1989) y “Esta y l’otra con un solo boleto” (1983), aportando su visión creativa al cine nacional.

Nacido el 27 de junio de 1932 en Tampico, Mario Cid inició su carrera actoral en 1956, participando en la recordada película “El águila negra contra los enmascarados de la muerte”, donde compartió créditos con figuras como Fernando Casanova y Martha Valdés.

En el ámbito personal, Mario Cid estuvo casado con Margarita Escalante Suárez, con quien procreó a su hija Mara Escalante. A lo largo de su carrera participó en más de 150 producciones, destacando su presencia en cintas del Cine de Oro Mexicano como “Al compás del rock and roll” (1957) y “Locos peligrosos” (1957), según información de "TVyNovelas".

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz. pic.twitter.com/eBd06yruKJ — Asociación Nacional de Actores (@andactores) January 12, 2026

Padre e hija compartieron escenario en distintos proyectos, entre ellos la telenovela “Muero por Marilú”, donde Mario Cid apareció en el episodio “El Cordero de Dios se nos hizo barbacoa”, marcando su última aparición en pantalla.

Mara Escalante es ampliamente reconocida por dar vida a personajes como Doña Lucha en “María de todos los Ángeles”, así como Nancy Aerobics y Chu-Ly, la princesa dragón, manteniendo vivo el legado artístico familiar.

Tras darse a conocer la noticia, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) compartió un mensaje en redes sociales lamentando el fallecimiento de Mario Cid, cuya partida deja una huella profunda en el cine, la televisión y el teatro mexicano.

