En apenas un día, trabajadores de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) instalaron parte de la estructura de uno de los puentes que conectarán la Calzada de Tlalpan con el Parque Elevado, en medio de la presión por concluir la primera etapa de la obra, que se prevé inaugurar este fin de semana.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo constatar que entre San Antonio Abad y Chabacano se levantó la estructura principal del puente que contará con escaleras y elevador para facilitar el acceso de los usuarios desde la banqueta hacia el parque.

A este se suma otro acceso ubicado entre Tlaxcoaque y San Antonio Abad, donde las características escaleras color morado se encuentran prácticamente terminadas y listas para entrar en operación.

En los pasos a desnivel intervenidos sobre Calzada de Tlalpan se instalaron nuevas puertas metálicas color morado. Foto: CARLOS MEJIA/EL UNIVERSAL

En la zona de Tlaxcoaque continúa la instalación de un elevador adicional que servirá como acceso al Parque Elevado.

Asimismo —en el mismo lugar— fue colocada una pantalla táctil informativa dirigida a turistas y visitantes, mediante la cual podrán consultar sitios de interés de la Ciudad de México, así como rutas y conexiones del transporte público.

Las cuadrillas de la Secretaría de Obras y Servicios y de la empresa constructora DINSA mantienen labores intensivas de pintura, colocación de acabados y montaje de diversos elementos urbanos en los tramos de Tlaxcoaque, San Antonio Abad y Chabacano.

En la zona de Chabacano continúan los trabajos para construir la infraestructura que cruzará por encima de la Línea 2 del Metro. En el sitio se observa la colocación de losas de concreto que permitirán extender el recorrido elevado, además de la operación constante de grúas, maquinaria pesada y camiones de carga, pese a que dicha zona, dirección Centro, se encuentra inundada.

En los pasos a desnivel intervenidos sobre Calzada de Tlalpan se observó la instalación de nuevas puertas metálicas color morado: uno en Chabacano y otro después de San Antonio Abad.

Como parte de los ajustes finales al proyecto, también fueron reubicados los árboles ornamentales con forma de ajolote. Ahora están instalados en áreas verdes a nivel de suelo.

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