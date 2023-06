Así se inspiró Mara Escalante para dar vida a “Doña Lucha”

De niña, Mara Escalante era muy traviesa, sociable y le gustaba mucho jugar en la calle, misma época en la que conoció a una vecina de la que se inspiró para su icónico personaje de doña Lucha, sólo que en la vida real se llamaba doña Licha.

“Era mi vecina de enfrente, yo me iba a comer con ella, mientras preparaba dulce de leche, que nadie más lo ha vuelto a hacer igual, me platicaba sus historias, yo la escuchaba y me encantaba que me platicara, veía su boquita era delgadita como la de doña Lucha”.

Esta mujer, vestía un chaleco arriba de su vestido y le decía que la acompañara al mandado (cuando la actriz tenía cuatro años) o a la tienda y agarraba su monedero o sus llaves, relató durante la entrevista que le hizo Yordi Rosado.

Lee también: Juan Pablo Medina confirma ruptura con Paulina Dávila y reconoce que tiene el "corazón roto"

“Todas esas cosas las registraba, yo la veía y absorbí toda la esencia; toda la psicología (de su personaje) no nada más es de ella, es de muchas mujeres, de su madre, sus tías, vecinas”.

Además, Escalante platicó de su familia, cómo fue que incursionó en la comedia y fragmentos importantes de su vida, pues confesó que su nombre real es Reyna Margarita Chávez Escalante, nombre que su padre le ayudó a ponerse para emprender su carrera artística.

Sin embargo, ella no fue la primera de su familia en aparecer en televisión, pues contó que su madre y padre fueron actores; su papá hizo entre 150 a 200 telenovelas, y su mamá llegó a protagonizar la telenovela “La Tormenta” junto a Noé Murayama, recordó.

El último año de vida de su madre

Fue a los 14 años cuando murió su mamá Margarita Escalante de cáncer de ovario, “en una época en que esa enfermedad no se curaba, nos duró un año”, rememoró.

Durante esos 12 meses, aprovechó al máximo la presencia de su mamá y pudo despedirse bien, pues para su mami fue clave dejarle algunas lecciones de vida antes de su partida como le fue el aprender a cocinar, a pesar de la tristeza que le invadía.

“De ser una niña muy vaga, pasé ese año con mi mamá, estaba con ella, a su lado, me dijo ‘a tu papá le gusta el café así. Quedamos que ella iba a estar en la estrella en medio de los tres reyes magos”.

Su madre era del pueblo Xaltocan, en el Estado de México, pero salió de ahí a vivir a Guadalajara con un tío fotógrafo, empezó a leer, a estudiar arte dramático en la Ciudad de México y se convirtió en actriz.

Además, contó que su mamá, de niña, se juntaba a llorar con los dolientes aunque no los conociera como una plañidera, sólo que no cobraba. Las mujeres que hacen esto por dinero tienen una función “para que el difunto socialmente quede como una persona muy importante y querida a la que mucha gente le fue a llorar”.

De eso y de que leyó que antiguamente las lágrimas mostraban el camino a los difuntos para ir al más allá nació la historia de "Saturnina", cuyo guión ya lo tiene, pero que no ha podido levantar la película porque sale caro, ya que es de época, así que lo adaptó al teatro en donde canta 10 temas junto a una banda en “´Saturnina´ y la muerte”.

Lee también: Documental cuenta la vida de Salvador Sánchez, el boxeador mexicano con un cómic en Japón

Su descubrimiento como humorista

Ella no sabía que era comediante, recuerda que en la escuela hacía reír a sus compañeros, pero no sabía que se iba a dedicar a la comedia hasta que entró a un taller de stand up en donde contaba su vida y muchos se carcajeaban, de ahí empezó a incursionar en esta rama de la actuación, con el que después hacía shows en vivo.

Sobre el personaje de Albertano, comentó que decidió regalárselo a Ariel Miramontes porque “se lo merecía, le había metido cosecha, le puso todo el corazón”.

Al principio de la entrevista con Yordi, Mara apareció como Doña Lucha y respondió algunas preguntas como por ejemplo dijo que sigue montando vals de 15 años y vistiendo niños dioses.

Además, en tono de humor dijo que una vez fue a una cita para encontrar pareja pero que el pretendiente nunca llegó; hoy en día está entregada a sus hijos.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc