Por Mauricio Volpi

Un triunfo en las urnas no basta, por sí solo, para clausurar el debate sobre su legitimidad cuando existen hechos documentados de coacción, intimidación e injerencia criminal denunciada públicamente durante la jornada electoral.

Decir que en democracia el pueblo elige es una obviedad institucional; usar esa obviedad para blindar cualquier resultado electoral frente a contextos de violencia es, en cambio, una simplificación inaceptable.

No todas las elecciones merecen leerse bajo el mismo criterio, porque no todas se desarrollan bajo condiciones mínimas de libertad, seguridad y competencia real. Cuando una contienda queda atravesada por intimidación, coerción e injerencia criminal denunciada públicamente, el problema ya no es solo quién ganó, sino en qué condiciones se produjo ese triunfo.

La discusión no nació en abstracto. En su conferencia del 3 de junio de 2026, al referirse a la solicitud de extradición contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó:

“¿Quién elige a los gobernadores, a un senador o a un presidente municipal? La gente, el pueblo”.

Ese es el punto exacto en el caso de Sinaloa durante la elección de gobernador del 6 de junio de 2021. Pretender que aquella jornada puede invocarse sin reservas como un ejemplo de normalidad democrática equivale a ignorar hechos documentados de violencia e intimidación. No se trata de un desacuerdo retórico ni de una exageración opositora: se trata de reportes públicos, verificables y suficientemente graves como para impedir cualquier lectura complaciente sobre la legitimidad del proceso.

Los hechos reportados fueron demasiado serios como para despacharlos con una consigna sobre la voluntad popular. Hubo secuestros de operadores políticos, amenazas, robo de urnas, cierres anticipados de casillas y múltiples incidentes que alteraron el entorno de la votación. A eso se sumó el dato reportado por autoridades de seguridad estatal sobre cientos de incidencias durante la jornada. Con ese expediente público sobre la mesa, sostener que se trató de una elección equiparable, sin matices, a cualquier otra, no fortalece la democracia: la degrada.

Fuentes y citas que documentan el contexto

Las fuentes importan porque fijan el debate en hechos verificables. El 6 de junio de 2021, Debate reportó: “Badiraguato.- Luego de varias horas que fue privado de la libertad el hermano de Lupita Iribe Gascón, quien era candidata por la alcaldía de Badiraguato por el PRI, PAN y PRD, fue puesto en libertad durante la noche del domingo”. Ese episodio no es menor: exhibe que la jornada electoral estuvo acompañada por hechos de coacción incompatibles con cualquier idea seria de normalidad democrática.

No fue un hecho aislado. El mismo 6 de junio de 2021, Proceso informó sobre robo de paquetes electorales, ausencia de seguridad federal y suspensión anticipada de la votación en casillas de Sinaloa. Días después, el 11 de junio, Animal Político documentó que grupos armados secuestraron al menos a nueve operadores electorales del PRI y Morena en la entidad. A ello se suma la denuncia publicada por Proceso el 3 de junio de 2021 sobre tortura y amenazas contra el candidato del PRD en Concordia, presuntamente para obligarlo a abandonar la contienda. Con ese conjunto de hechos, hablar de una elección equiparable, sin reservas, a cualquier otra no es una defensa de la democracia, sino una negación de la evidencia.

Por eso la discusión de fondo no admite escapatorias discursivas. Invocar al “pueblo” como respuesta automática frente a una elección cuestionada por violencia no resuelve nada; apenas encubre el problema. La democracia no se mide únicamente por contar votos, sino por garantizar las condiciones para emitirlos sin miedo, sin presión y sin interferencias criminales. Si esas condiciones fallan, la legitimidad deja de ser una presunción y se convierte en una exigencia de escrutinio.

Presidenta Claudia Sheinbaum, a usted la eligió el pueblo. El caso de Rocha Moya quedó inevitablemente bajo la sombra de una elección atravesada por violencia, coacción e injerencia criminal denunciada públicamente.

Director de Nostra Ediciones y Panorama Editorial.

@MauricioVolpi

ReferenciasDebate, 6 de junio de 2021. “Elecciones 2021: Va por Sinaloa confirma levantón de hermano de su candidata en Badiraguato”. URL: https://www.debate.com.mx/culiacan/Elecciones-2021-Va-por-Sinaloa-confirma-levanton-de-hermano-de-su-candidata-en-Badiraguato-20210606-0446.htmlProceso, 6 de junio de 2021. “En Sinaloa, robo de paquetes electorales ante la ausencia de la seguridad federal”. URL: https://www.proceso.com.mx/nacional/estados/2021/6/6/en-sinaloa-robo-de-paquetes-electorales-ante-la-ausencia-de-la-seguridad-federal-265417.htmlAnimal Político, 11 de junio de 2021. “Crimen organizado secuestró al menos a 9 operadores electorales del PRI y Morena en Sinaloa”. URL: https://www.animalpolitico.com/2021/06/sinaloa-crimen-organizado-morena-priProceso, 3 de junio de 2021. “El PRD denuncia tortura y amenazas contra su candidato en Concordia, Sinaloa”. URL: https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/6/3/el-prd-denuncia-tortura-amenazas-contra-su-candidato-en-concordia-sinaloa-265206.htmlDebate, 28 de mayo de 2024. “Diputados del PRI, PAS y Morena llaman a votar en forma masiva”. Referencia al dato atribuido a Cristóbal Castañeda Camarillo sobre más de 770 reportes durante la elección del 6 de junio de 2021. URL: https://www.debate.com.mx/sinaloa/politica/Diputados-del-PRI-PAS-y-Morena-llaman-a-votar-en-forma-masiva-20240528-0073.html