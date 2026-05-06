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A cinco meses de la partida del primer actor Mario Cid, su hija Mara Escalante reveló que la muerte no los tomó por sorpresa; y es que, debido a su avanzada edad, Cid no solo presentía su final, sino que la preparó emocionalmente para el momento de la despedida.

Durante la presentación de la nueva temporada de "Muero por Marilú", la comediante explicó que compartieron largas pláticas sobre su partida, pero lejos de ser tristes o melancólicas, tenían una gran naturalidad.

“Hablábamos mucho de la muerte, que se venía acercando. Me enseñó a ser valiente y hablar abiertamente del tema. Me decía: ‘creo que ya se está llegando la muerte, hay que irse así, ligerito, ligerito’”, dijo a los medios.

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Escalante también habló sobre la primera vez que trabajaron juntos, precisamente en este proyecto, por lo que está convencida de que, de alguna manera, puede verla y estar junto a ella.

“Salió en la primera temporada, con el personaje del padre que le gustaba echarse su vinito. Espero que la segunda temporada, desde donde esté, la esté disfrutando. Sé que mi papá está muy feliz de verme trabajar”, agregó.

Por último, la actriz se dijo confiada de que su padre siga acompañándola en sus éxitos profesionales

La segunda temporada de “Muero por Marilú” llegará el próximo 10 de mayo por Las Estrellas. Mientras, la temporada completa ya se encuentra disponible en ViX.

El elenco completo de la serie "Muero por Marilú". Foto: César Olivares/ EL UNIVERSAL.
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