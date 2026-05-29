Cuernavaca.- A casi una semana de la desaparición de Michelle Itzayana, estudiante de 15 años de una escuela vinculada a la UAEM, su hermana Kimberly Sarahí relató que la adolescente salió de su casa en el municipio de Yautepec el domingo al mediodía para comprar una cartulina, pero ya no regresó.

En entrevista previa a la marcha convocada para este viernes en la glorieta de Tlaltenango, la familia señaló que Michelle había expresado anteriormente su deseo de irse lejos, por lo que sospechan que pudo haberse ido con alguna persona.

“Yo siento que se fue con alguien porque también dijo que se quería ir lejos, pero no sabía andar en ruta”, comentó la hermana mayor.

Aseguró que Michelle Itzayana era una joven tranquila, que permanecía la mayor parte del tiempo en casa y casi no salía sola ni tenía malas amistades.

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Sus amigos, dijo, afirmaron no saber nada sobre su paradero; sin embargo, uno de sus amistades más cercanos refirió que la adolescente le comentó que quería irse porque se sentía mal.

La familia desconoce si atravesaba algún problema personal o familiar y pidió a la Fiscalía realizar más trabajos de campo para acelerar su localización.

Entre lágrimas, su hermana pidió que quien esté con ella la deje regresar a casa, ya que su ausencia ha afectado gravemente a su familia, especialmente a su abuela, quien la crio y desde su desaparición casi no ha comido debido a la tristeza.

De acuerdo con sus familiares, el día de su desaparición Michelle Itzayana estaba haciendo tarea y salió alrededor de las 12:00 horas para comprar una cartulina, pero no volvió.

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