Culiacán. - En la zona del mercadito Rafael Buelna, en el primer cuadro de la capital del estado, fue asesinado un hombre de apariencia joven al que le colocaron, como una especie de mensaje, un cerdito de peluche. Este es el tercer caso con estas características que se registra en el transcurso de este mes.

Las autoridades de seguridad pública que atendieron un reporte de detonaciones de armas de fuego, al acudir a la calle Hermenegildo Galeana, casi a la entrada de un pequeño hotel, encontraron a una persona del sexo masculino asesinada a balazos.

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Se conoció que la víctima llevaba en sus hombros una mochila y no portaba identificación, por lo que se iniciaron los trabajos de identificación e investigación sobre el móvil para identificar a sus atacantes.

Los investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado documentaron que a la víctima le dejaron un cerdito de color rosado de peluche, similar a los que han sido encontrados en otros dos asesinatos anteriores en la capital del estado.

El pasado día 15 de mayo, en una de las calles del fraccionamiento Infonavit Solidaridad fue asesinado de varios disparos mientras caminaba el adolescente Carlos René “N”, de 17 años, el cual llevaba en sus manos un teléfono celular.

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Al jovencito, estudiante de bachillerato, sus agresores le colocaron un cerdito de peluche de color rosa, sin que las autoridades judiciales informaran si este tenia un significado en la muerte de esta persona.

Dos días después de este homicidio, en una de las calles de la colonia Rubén Jaramillo, otra persona de apariencia joven fue blanco de disparos de armas de fuego y junto a su cuerpo fue encontrado un peluche rosa con la figura de un cerdito.

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