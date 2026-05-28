Cuando abordaba una unidad del transporte público en Guadalajara, un joven fue asesinado por un sujeto que buscaba matar al conductor del camión a causa de un incidente vial; la víctima fue identificada como Adrián Salinas Vázquez, hijo del coordinador de Proyectos Estratégicos del ayuntamiento de Tlajomulco, Adrián Salinas.

La información disponible indica que cerca del mediodía, el conductor del autobús tuvo un altercado con un hombre que manejaba un sedan verde en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, donde se hicieron de palabras y después continuaron su camino.

Pero al llegar al cruce de Mariano Otero y Las Rosas, frente a la Expo Guadalajara, el conductor del autobús detuvo la marcha para subir pasaje, momento que aprovechó el sujeto del sedán para bajar del auto, acercarse a la ventanilla del chofer del autobús por el arroyo vial y disparar un arma corta.

Lee también Asesinan a dos abuelitos y a su nieto en Fresnillo, Zacatecas; un posible robo, la principal línea de investigación

La bala reventó el cristal, pero no impactó al chofer, sino al joven que acababa de abordar y pasaba junto al conductor.

Salinas Vázquez cayó muerto en el pasillo del autobús causando pánico en el resto de los usuarios que salieron corriendo del autobús mientras el asesino escapaba en su auto rumbo a Plaza del Sol; según las autoridades estatales ya se tiene indicios suficientes para dar con el asesino.

El gobierno de Jalisco confirmó la identidad de la víctima y señaló que era vocero de las juventudes de Movimiento Ciudadano en el municipio de Tlajomulco.

dmrr/cr