Zacatecas.- Este jueves, en el municipio de Fresnillo, dos adultos mayores, junto con su nieto, fueron asesinados con arma punzocortante, las primeras investigaciones revelan que la principal línea de investigación es por la comisión del delito de robo.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, los hechos ocurrieron a las 07:53 horas de hoy, cuando se recibió un reporte a través del Sistema de Emergencias 911, en el que se denunciaba el hallazgo de tres personas sin vida al interior de un inmueble ubicado en la zona centro del municipio de Fresnillo.

Hasta el lugar se desplegó un operativo y los elementos policiales confirmaron el triple homicidio y se precisó que las víctimas eran un hombre de 69 años de edad, otra persona del sexo femenino de 70 años, así como un joven de 20 años de edad.

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Tras este hallazgo se dio parte a la autoridad investigadora, por lo que personal de servicios periciales y de investigación se encargaron de realizar las diligencias y procesamiento correspondiente para esclarecer el presente hecho.

Los avances que se deriven de esta investigación, y que no pongan en riesgo el debido proceso, se darán a conocer de manera oportuna a través de los canales institucionales oficiales.

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