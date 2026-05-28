Ciudad Victoria. - La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT), a través de la Guardia Estatal Cibernética, lanzó una serie de recomendaciones a la población para evitar ser víctimas de delitos cibernéticos, rumbo al Mundial de Futbol 2026.

La principal recomendación que hacen las autoridades es de comprar los boletos y reservar el hospedaje únicamente en sitios oficiales.

Otros puntos importantes son, desconfiar de promociones con precios demasiado bajos, evitar abrir enlaces recibidos por mensajes o redes sociales, verificar la autenticidad de páginas antes de ingresar los datos bancarios, y activar la autenticación en dos pasos en tus cuentas.

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En la lista de recomendaciones consideran mantener actualizados los dispositivos y aplicaciones, no compartir información personal con desconocidos y reportar aquellas páginas o perfiles sospechosos ante las autoridades correspondientes.

La SSPT recordó a la población que la Guardia Estatal Cibernética estará brindando orientación y apoyo a través del número de teléfono 834 318 6232 en la extensión 16099.

Nueve Rutas del Fútbol

El Gobierno de Tamaulipas lanzó la estrategia de Nueve Rutas Turísticas con el objetivo de atraer aficionados y visitantes que vendrán a México con motivo del Mundial de Fútbol 2026.

El secretario estatal de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, señaló que el enfoque está en la cercanía con Monterrey, una de las sedes principales del torneo: “Con esta estrategia, Tamaulipas se prepara para recibir a los turistas internacionales que, además de disfrutar del fútbol en Monterrey, descubrirán un estado lleno de contrastes y hospitalidad, Tamaulipas está listo para dar el golazo turístico del Mundial 2026”.

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La iniciativa tamaulipeca pretende posicionar al estado como un destino complementario, con experiencias que van desde estancias cortas hasta recorridos más completos.

Dicha estrategia turística incluye destinos naturales, culturales y gastronómicos, como cenotes, reservas ecológicas, pueblos con historia y recorridos temáticos.

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