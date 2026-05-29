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Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una "decisión final" sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.
En tanto, el secretario de Estado, Marco Rubio, recibió al canciller paquistaní, en medio de las negociaciones de un acuerdo marco para finalizar el conflicto. Ninguno de los dos dio declaraciones a la prensa.
La reunión en el Departamento de Estado con el canciller Ishaq Dar, cuyo país es mediador entre Estados Unidos e Irán, ocurre pocos días después de una visita de Rubio a India, rival histórico de Paquistán.
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El jueves, el vicepresidente estadounidense JD Vance señaló que hay "avances" hacia un acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio, pero la agencia de prensa iraní Tasnim indicó que éste aún "no está listo".
Acuerdo depende de que EU abandone demandas "excesivas": Irán
En tanto, el canciller de Irán, Abás Araqchi, afirmó que lograr acuerdo depende de que Estados Unidos abandone sus demandas "excesivas".
"Lograr un acuerdo final depende de que la parte estadounidense abandone su actitud, basada en unas exigencias excesivas y en posiciones cambiantes y contradictorias", dijo el ministro iraní de Exteriores a su par omaní, según un comunicado de la cancillería que daba cuenta de la conversación.
mcc
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