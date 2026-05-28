Han pasado tres meses desde que Estados Unidos e Israel comenzaran una ofensiva aérea contra Irán, que descabezó en los primeros días la cúpula militar y de poder de Teherán, pero que ahora se extiende entre negociaciones de acuerdo, ataques y tensiones en el estrecho de Ormuz.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y mataron al líder supremo, Ali Jamenei, junto a otros altos cargos, como el ministro de defensa, Aziz Nasirzadeh, y el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Mohamed Pakpur.

Ese mismo día bombardearon una escuela en el sur de Irán, con decenas de víctimas, la mayoría niñas, un ataque que desató la condena internacional.

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Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel, pero también contra países vecinos. Además, bloqueó el estrecho de Ormuz, un paso clave para casi 20% del petróleo mundial.

El 8 de abril, Estados Unidos e Irán pactaron un alto el fuego de dos semanas, que se ha prolongado hasta ahora, mientras ambos países negocian.

De acuerdo con el portal Axios, los países alcanzaron un acuerdo que desbloquearía el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, aunque estaría pendiente la aprobación final del presidente Donald Trump.

Sin embargo, al mismo tiempo, se mantienen algunos ataques. Este mismo jueves los dos países se acusaron de violar el alto el fuego.

Las fuerzas estadounidenses derribaron cuatro aeronaves no tripuladas de Irán que representaban una "amenaza en el estrecho de Ormuz", indicó un funcionario estadounidense.

Según él, el ejército también bombardeó "una estación iraní de control terrestre" en Bandar Abas, ciudad portuaria al borde de ese estratégico paso marítimo.

"Estas acciones fueron mesuradas, puramente defensivas, y destinadas a mantener el cese al fuego", afirmó.

En represalia, los Guardianes de la Revolución iraníes lanzaron un ataque contra una base estadounidense sin precisar cuál, pero Kuwait, un estrecho aliado de Washington, condenó el ataque con drones y misiles contra su territorio que atribuyó a Irán e indicó que esto marca "una peligrosa escalada".

Las fuerzas iraníes también realizaron disparos de advertencia contra cuatro buques que intentaban atravesar Ormuz, informó este jueves la televisión estatal (Irib).

El líder supremo de Irán, el ayatola Mojtaba Jamenei, designado tras el asesinato de su padre, afirmó que Estados Unidos e Israel buscan desestabilizar la República Islámica, en un mensaje escrito leído en la televisión estatal.

"El plan ciego del enemigo, después de la guerra impuesta, la presión económica y el cerco político y propagandístico, es crear divisiones y desintegración para compensar las derrotas militares y poner de rodillas a la nación", dijo Jamenei, que no ha aparecido en público desde antes de asumir el cargo en marzo.

Por su parte, la cancillería iraní condenó las "violaciones continuas del alto el fuego" por parte de Estados Unidos, y su portavoz, Esmail Baqai, aseguró que Teherán "tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía nacional".

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El conflicto, ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, donde Israel ha atacado al grupo chiita Hezbolá.

Además, ha trastocado la economía mundial, sobre todo a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz.

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