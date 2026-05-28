Cataclismo en Roland Garros: el número 1 mundial e inmenso favorito al título, Jannik Sinner, se despidió este jueves en segunda ronda al caer ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo (56º); 6-3, 6-2, 5-7, 1-6 y 1-6, en un duelo en el que se derrumbó físicamente por el calor.

A punto de cerrar el pase, cuando dominaba 5-1 en el tercer set, el italiano de 24 años sucumbió al calor sofocante y se vino repentinamente abajo, dejando escapar la victoria después de haber controlado el duelo con gran superioridad.

"Nadie es un robot, no tenía energía hoy, es una cosa que puede pasar... Tuve dificultades, me sentía mal, la cabeza me daba vueltas", señaló Sinner en rueda de prensa.

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"Me desperté esta mañana, no me sentía muy bien e intenté hacer los puntos muy cortos. Además, al principio estaba pegando muy limpio, muy bien, y luego simplemente choqué contra la pared, y eso fue todo", añadió un Sinner resignado.

Derrotado el año pasado en una final épica contra Alcaraz, que le levantó tres bolas de partido y le remontó dos sets, Sinner no aprovechará su baja para conquistar el único título de Grand Slam que falta en su palmarés.

Su derrota, combinada con la ausencia del español, abre espacio para Novak Djokovic, en busca de un histórico 25º torneo de Grand Slam, que juega el viernes ante Joao Fonseca.

Imagen de su desplome, en el tercer set, después de haber perdido 15 puntos seguidos ante el argentino, el italiano se sentó sobre los paneles publicitarios laterales para recuperar el ánimo con 4-5, 0-40, tras más de dos horas de juego.

La árbitra bajó a interesarse por su estado y el italiano le respondió que no sabía si se trataba de "una deshidratación" o de otra cosa, mientras se apoyaba en la raqueta como si fuera un bastón para mantenerse en pie, quizá afectado por calambres.

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