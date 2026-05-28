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Mérida. - Un ataque armado en el norte de Mérida dejó una mujer lesionada y provocó una intensa movilización policiaca para encontrar al responsable.
Los primeros reportes indican que la fémina recibió un impacto de bala cuando estaba en los cruzamientos de la calle 45-D por 126 del fraccionamiento Las Américas, ubicado al norte de la ciudad.
Al arribar al sitio, tras el reporte de los vecinos, las autoridades auxiliaron a la víctima, quien presentaba heridas visibles y señaló haber visto a dos sujetos huir a bordo de una motocicleta.
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La víctima fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activó un operativo con filtros de revisión para automóviles y motocicletas en todo el sector norte. Hasta el momento no hay personas detenidas.
De manera preliminar trascendió que el presunto agresor sería su expareja, al parecer de origen europeo, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
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