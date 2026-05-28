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Por más de tres horas, trabajadores sindicalizados del Congreso de la Ciudad de México bloquearon el acceso principal al recinto legislativo de Donceles y Allende para exigir mejores condiciones laborales.
Los inconformes amagaron con no permitir el desarrollo de los trabajos legislativos si sus demandas eran ignoradas. “Si no hay solución, no habrá sesión”.
Además del aumento salarial, los sindicalizados exigen la renuncia del Oficial Mayor del Congreso capitalino, Liber León; pago de prestaciones y un alto a la violación sistemática de sus derechos.
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Pasaban las horas y los trabajadores no se movían, por lo que diputados locales se acercaron a entablar diálogo.
En punto de las 12:00 horas, la líder sindical Georgina Pacheco salió a informarles a sus compañeros que, tras una reunión con Jesús Sesma, Andrés Atayde y Xóchitl Bravo, se alcanzaron importantes acuerdos.
“El principal es el incremento salarial de 5% directo al salario y la revisión de condiciones generales, que es un monto de 4.5 millones que se va directo a los compañeros que se jubilan y queda establecido en las condiciones en un transitorio”, comentó.
Añadió que el siguiente jueves tendrán otra reunión de trabajo para analizar otros puntos importantes, como una propuesta para topar en seis mil pesos el apoyo para anteojos, mejora en los elevadores y garantizar seguridad para los elementos de resguardo.
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Comentó que por “hartazgo” decidieron manifestarse. “Hartazgo del incumplimiento a nuestras condiciones cuando ya están pactadas y depositadas en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y este tema de los puntos nodales que tenemos, que es el incremento salarial y las condiciones generales de trabajo, eso fue lo que determinó esta manifestación pacífica”.
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mahc/LL
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